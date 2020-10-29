新疆喀什暫未發現超級傳播者　排除疫情擴散可能性

▲新疆喀什爆發疫情 。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆喀什地區一名17歲少女無症狀確診，並在當地製衣廠工作，隨即引發一連串傳染。根據當地官方28日更通報，27日0時至24時，新增新冠肺炎確診病例22例，均為無症狀感染者轉確診。不過，當地疾控中心官員28日表示，目前已基本排除疫情蔓延擴散的可能性，並正積極溯源中。

綜合陸媒報導，新疆維吾爾自治區政府新聞辦公室28日晚間舉行疫情防控記者會，喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江在會中表示，當地24日出現首例無症狀感染者後，立即啟動全員免費核酸檢測，截至27日下午5時完成，除已報告的疏附縣183人呈陽性，其餘都是陰性。

他表示，目前已經可以基本排除疫情蔓延擴散的可能性，但根據2019冠狀病毒疾病的發病特點和規律，未來幾天陸續還會有無症狀感染者轉為確診病例。

此外，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，此次疫情病例為疏附縣本土感染的可能性不大，應該是和外界有過某些接觸才導致感染。曾光又稱，現在傳播鏈還不清楚，目前在喀什還沒有出現「超級傳播者」的情況。

喀什疏附縣24日報告新增一例無症狀感染者，為一名17歲少女，後續新增的患者都與這名少女父母所在的三村工廠有關。喀什地區行署副秘書長艾賽提•吾拉音木則透露，這家工廠佔地20畝，有2間生產車間、約1300平方公尺，現有工人252人，主要從事服裝加工和銷售，以製作休閒、運動服等為主。

他表示，當地疾控部門嚴格落實各項防控措施，相關場所也已實行封閉管理，並對所有員工統一開展核酸檢測等；廠區環境則實行消毒，每天進行環境採樣，及時掌握環境動態，堅決防止病毒擴散。

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