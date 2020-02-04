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工程師自製「超商口罩地圖」唐鳳與他聯繫了！　一招改版便民服務

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▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲為了避免買口罩撲空的「超商口罩地圖」將改版新的便民服務。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林彥臣／綜合報導

受到新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎疫情影響，台灣掀起口罩之亂，許多民眾開啟「尋找口罩之旅」跑遍各地超商。台南「好想工作室」負責人「Howard」吳展瑋就自製了一套「超商口罩地圖」，結果上線6小時就收到了60萬的帳單，後來雖然實施實命制政策，「超商口罩地圖」已經不需要，但是數位政委唐鳳已經與他聯繫。

根據《數位城市》報導，超商網站雖然有提供地圖，但資訊老舊又不精準，即使寫一隻爬蟲程式，也只能爬下店名與地址，沒有經緯度定位，便無法在地圖上呈現，他索性直接使用Google地圖與地點搜尋的收費服務「Place API」，Google地圖使用1000次要5美元，Place API則是1000次30美元。加上Google不允許開發者儲存圖資資料，網友每查詢一次，就要收一次錢。

Howard在《數位城市》上指出，「我原本打算花個1、2萬元，寫個prototype（原型）讓親友玩玩就好」，但是服務在2日早上11點釋出，就在網路上瘋傳，甚至被媒體報導，他的個人臉書被分享了870次，最高紀錄曾有1200人同時在線，6小時就超過50萬次點擊，但是後來花費的費用大約2萬美元（折合新台幣約60萬元）。

▲▼唐鳳出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲唐鳳已經與 Howard聯繫，擬計畫改版健保藥局地圖。（圖／記者張一中攝）

Howard原本預期「超商口罩現況回報」只有一到兩週的壽命，等到供貨穩定就可以功成身退，但是3日晚間政府宣布實名制，他算一算網站只存活了60小時。Howard也指出，數位政委唐鳳已經聯繫他了，之後的計畫「或許改成健保藥局地圖吧！」

根據《數位城市》報導，今（2/4）下午3實45分，數位政委唐鳳在工程師社群g0v零時政府的slack公開宣布，藥局端已同意釋出即時存貨數據；2月6日口罩改健保藥局配給制後，早上10時起，民眾便能上衛福部網站查詢各藥局即時庫存，無需再奔波找貨；工程師也可以利用這些數據，進一步做成地圖等視覺化資訊。

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