屏東大學因應武漢肺炎延後開學　陸生延後來台時間未定　

▲因應武肺炎，國立屏東大學延後開學，陸生來台時間未定 。（圖／翻攝自Ｇoogle）

記者陳崑福／屏東報導

隨著武漢肺炎疫情有擴大的趨勢，加上世界衛生組織也指此新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力，國立屏東大學已延長開學日期到3月2日，學期結束仍原定在6月19日，期間排定線上教學或補課方式補足課數；而由於中央流行疫情指揮中心宣布，於2020年1月26日起，暫緩大陸研修生及交換教師交流學習活動，該校已暫緩2020年春季班之大陸研修生及交換教師來臺事宜。

屏東大學表示，已成立防疫小組，規劃一系列的校內措施，以提高防疫效率，並提醒全校同學，落實個人衛生。由於疫情發生在中國境內，因此對於來自中國大陸的學生，以及曾進出中國、港澳等地區的教職員工生，有較高規格的防疫措施，請全體同學共體時艱，提高警覺但不必恐慌，做好自主健康管理，共同守護校園防疫安全。

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該校表示，由於學校承辦大學聯招屏東考區業務，為配合指考期程，學期結束仍維持為 6月19 日。亦即本學期排課時間縮短為16周（3月2日~6月19日）。但依教育部2月3日會議指示，上課時間仍應維持18週，所缺兩週課程將排定時間補課或線上教學方式補課，以維護學生受教權益。另研究所考試、體育獨招均依原訂日程舉行。

屏東大學2019學年第二學期擬就讀學生，正式生19位，其中1位於期末考後續留臺灣過年並未返回大陸，其餘18位期末考後皆返回大陸，迄今皆未來臺，因教育部公告陸生於2月9日以後仍暫緩來臺，故來臺時間未定。校方也配合教育部啟動因應武漢肺炎疫情學生安心就學措施，給予陸生必要協助。目前，這名學生身體狀況良好，未接獲感染狀況。

另有112位研修生，包括延續上學期泉州資科、泉州音樂等2個專班共68位學生，以及44位隨班附讀學生，目前皆尚未來臺。中央流行疫情指揮中心1月26日宣布上述學生皆須推遲來臺，故來臺時間未定。

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