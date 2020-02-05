9歲女「隔空擁抱」前線護士母！武漢肺炎爆發「媽我好想妳」　她忍淚保持距離

圖、文／CTWANT

武漢肺炎疫情尚未獲得控制，截止至今（5日）上午7點半已有2萬3696確診、491人死亡。而第一線的醫護人員自疫情爆發後幾乎沒有回家，為防止交叉感染，即使見到家人也不敢靠近；一段護士母親與孩子「隔空擁抱」的影片在網路上瘋傳，讓許多人都紅了眼眶。

根據《人民日報》報導，河南省周口市一名劉姓護士因在醫院工作，無法離開管制區，為避免身上可能的病毒傳染給家人，即使丈夫與女兒出現在面前，也沒辦法上前給予大大擁抱。她的女兒將餃子放在地上，看著母親忍不住情緒，哽咽哭喊「媽，真的好想妳」，隔空擁抱媽媽讓一旁的人看了相當心酸。

▲媽，我好想妳...女兒「隔空擁抱」護士母！ 她忍淚保持距離。（圖／翻攝自微博）

劉姓護士則安慰孩子，「媽媽在打怪呢！把病毒戰勝後，就能回去了；媽媽是護士，啥都不能怕。」接著揮揮手，忍住眼淚、堅強擠出笑容要丈夫與女兒快點離開。類似的場景也在其他醫院上演，有先生在遊覽車外送要到第一線支援的妻子，隔著窗戶大喊，「我包做一年的家務。」要妻子一定要平安歸來。

影片的尾聲，字幕上寫道，「歲月靜好，因為有人負重前行；短暫分離，是為了更好的在一起；等疫情結束，再來好好擁抱你。英雄們，一定平安歸來！」期盼疫情趕快結束，所有人都可以平安、開心團聚在一起，同時也向所有第一線醫護人員致敬。

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