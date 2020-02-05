超商買口罩3片3天零使用　對嘴哥163字勸世文被推爆

記者黃翊婷／綜合報導

不僅台灣，現在全球各國口罩價格及數量都不穩定。網路紅人對嘴哥4日在臉書PO出一篇163字的短文，表明自己只有在1日的時候買過超商一組3片的口罩，但至今都沒有用過，所以想勸大家不要本著「趣味一下」的心態搶購、囤貨，而是要讓真正有需要的人可以順利取得口罩。

▲為配合6日上路的口罩實名制政策，各大超商昨日（4日）起就不再供應政府發放的口罩。（圖／記者游芳男攝）

對嘴哥在PO文中提到，手上3片口罩是1日在超商買的，1人限購3片，一組18元，但放了3天都沒有使用過，因為他不用出入醫療場所，也沒有進入密閉空間或人多的地方，所以之後都沒有再購買，「算一算這麼多天以來，我已經讓出了很多口罩給其他真正需要的人。」

請繼續往下閱讀...

對嘴哥勸導，希望民眾不要本著「趣味一下」的心態跟風搶購、囤積口罩，並藉此獲取成就感和安心的感覺，「希望不要這樣，讓更多真正有需要人可以順利取得口罩。」文章PO出大約半天，就吸引1.3萬名網友按讚、留言，認為他的觀念很棒，「我也沒有買過，是用之前選舉人送的」、「身體好好的，真的不用戴，勤洗手，還有家裡多用漂白水清潔消毒比較重要」。

▲經濟部用一張圖解釋全球各國都在缺口罩。（圖／翻攝自經濟部臉書）

而對於民眾抱怨口罩數量不足一事，經濟部也有製作圖表解釋，現在全球各國的口罩數量和價格都很不穩定，例如香港一片就要新台幣5.2至31元，日本關西大阪地區一片也要新台幣38元，市面上更是早就買不到。

經濟部表示，台灣原本就是口罩進口國，武漢肺炎疫情爆發後各國都在搶購、管制口罩出口，這些因素都讓進口的難度提高很多，目前已經著手加強國內產能，「強化既有」、「新建產線」雙管齊下，期望一個月後把產能提高到每日可生產1000萬片。