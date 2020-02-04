武漢肺炎防疫動起來　嘉南藥理大學準備好了！

▲面對持續緊張的武漢肺炎疫情，嘉南藥理大學召開防疫會議，已同步整合現有資源，開學前確實完成校園環境消毒管控，讓學生安心向學平安健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對武漢肺炎疫情， 嘉南藥理大學召開防疫會議，針對目前必備的酒精、口罩等防疫物資，嘉藥校長楊朝成特別指示，防疫刻不容緩，必須隨時監控因應疫情的發展，在向外取得物資的同時，校內也要同步整合現有資源，特別是實驗室現有的物資，在開學前確實完成校園環境消毒管控，讓學生安心向學平安健康。

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武漢肺炎疫情方興未艾，造成國人人心惶惶，嘉藥於上班首日召集相關單位，針對現下狀況，共同研議對政策，並依教育部2月3日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎大專校院管理計畫研商議會」之決議，將108-2學期之開學日期延後至3月2日。

校方表示，延後開學是縝密思考後的決定，雖然嘉藥目前沒有來自大陸地區的學籍生，但針對曾轉經中港澳的境外生，將通知於2月10日左右返台，進住學校宿舍，進行14天的集中管理，因此延至3月2日開學，希望以時間換取空間，減低群聚感染的可能性。

在教職員生健康狀況掌握方面，由於寒假期間有不少教職員生出國旅遊，也可能有中港澳親友來訪，嘉藥已完成健康關懷問卷調查，並要求寒假期間曾到過中港澳等地區的教職員工主動通報，依政府防疫規定，從入境起按不同情況進行14天的居家隔離或自主健康管理等措施，後續將建置重大疫情雲端通報系統，以有效監控防治可能的疫情。寒假期間留宿在學校的住宿生，預採分群管理，以降低群聚感染的可能性，面對可能突發狀況，預先設置集中觀察房，同時啟動心理輔導關懷機制，務必確保學生身心健康。

至於相關物資方面，由於口罩、酒精等防疫物資供不應求，校長楊朝成特別指示各個院系及實驗室整合相關物資，尤其以嘉藥本身長期發展藥理、環境資源的專業性，酒精稀釋調配乃至於對環境抗菌液，如次氯氨酸、二氧化氯的製作，都能得心應手，初估校內酒精存量就超過數百公升，在稀釋成75％即可馬上用於校內防疫消毒上，並足以提供各系所、實驗室及校園公共區域之出入口消毒用，如此一來，不只能爭取防疫消毒時效性，而充足的物資也有助於安定教職員生。

嘉藥校長楊朝成表示，武漢肺炎疫情目前仍未明朗，但教職員生的健康不能冒險，嘉藥因為本身在藥理及環境方面的專業，常態就備有部分防疫資源，先整合校內資源，除了希望把物資留給真正需要的人之外，也在爭取時效性，力求在開學前完成校園消毒及相關措施，給全校教職員生一個安心向學的環境。