再現排隊人龍！彰化愛康藥廠超暖心　1000罐75度酒精「免費送」

▲彰化愛康製藥廠免費發放1千瓶消毒酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情不斷的擴大，彰化地區不僅口罩短缺，就連酒精也無法買到，讓民眾民眾急得像熱鍋的螞蟻，彰化的臉書社團也開闢防疫專區24小時不斷更新，用來提醒民眾哪裡可以取得，彰化縣田中鎮愛康製藥廠聽到了民眾的需求，4日下午免費發放1千瓶75度酒精的消息早已在群組傳開，時間還沒到門口已經排了長長的人龍。

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▲彰化愛康製藥廠免費發放1千瓶酒精民眾排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

距離行政院公布6日將使用健保卡在全台藥局開放購買口罩，還有2天，至於這關鍵的兩天將要到哪裡買口罩更令民眾關切，記者上午實地走訪藥局，還有剩餘口罩，但酒精及酒精棉片卻是早已賣到缺貨。

▲民眾推著長輩出來領取。（圖／記者唐詠絮攝）

愛康製藥原定下午1點10分要開始發放，不到中午已經排了大約200公尺遠，也有推著輪椅出現的每個民眾都拿著號碼牌，到了1時30分左右，號碼牌幾乎快發完，鎮長也親自到場關切，而民眾拿到了酒精都非常高興，因為家中小孩等著要用，感謝愛康能及時伸出援手。

▲彰化愛康製藥廠免費發放1千瓶酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

愛康製藥董事長說，本來有備用許多酒精是給員工及環境消毒用，但因為民眾非常需求，就將這些酒精全部捐獻給鎮民使用，希望能解一時之需。

▲彰化愛康製藥廠免費發放1千瓶酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

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