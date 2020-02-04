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口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

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▲▼台北市副市長黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市副市長黃珊珊受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

口罩實名制2月6日起上路，民眾到全國6千多家特約藥房，用健保卡7天買2片 。對此，台北市副市長黃珊珊4日表示，很高興徵用跟配給要合一，中央都應該盡了全力，相信如果中央有貨不會說7天只能申請2片，一定在量能上做了最大的努力，大家就共體時艱。

黃珊珊指出，「徵用跟配給是要合一」，很高興中央這樣處理，既然已經徵用，沒辦法取得貨源情況下，如果要讓大家各憑本事，會造成更大的恐慌，徵用、配給是比較正確的做法，只是大家會擔心說到底七天兩片夠不夠，「其實中央到地方目前防疫的作為，不是說每一個人都得帶」，像北市也只有第一線的工作人員，或是密閉空間近距離接觸人群的人員，才是希望能自我防護。

「在家裡也不用戴口罩，或工作場合不是跟人家大量接觸的話，其實不用這麼恐慌」，黃珊珊說，因為貨只有那麼多，每個人同一天去買一定不夠，所以是中間7天每個人都可以買得到，大家現在可能有一些備貨，甚至有一些可以重複使用、棉布的口罩，可以配置來用。

至於7天2片夠用嗎？黃珊珊說，夠不夠要看每個人的狀況，像一般正常的居家家庭主婦，可能也沒有需要每一天都戴一片，只是說出門的時候可能會有需求，不管怎樣，中央都應該盡了全力，大家就共體時艱，相信如果中央有貨不會說7天只能申請2片，一定在量能上做了最大的努力。

黃珊珊強調，以現在台灣目前防疫工作，做得非常好，包括武漢撤回的台商也好，或是發送口罩也好，我們都蠻相信中央政府防疫的能力，如果我們沒有把握，怎麼有能力把人家撤回來台灣，大家要相信政府。

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