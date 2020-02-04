口罩實名購買上路！蘇貞昌籲「把口罩留給需要的人」：一起度過難關





▲蘇貞昌呼籲把口罩留給需要的人。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

因應武漢肺炎疫情，行政院3日公布新政策，2月6日起口罩將實施實名販售。行政院長蘇貞昌4日一早再透過LINE向國人喊話，呼籲大家彼此幫忙、一起度過難關，將口罩留給真正需要的人。

蘇貞昌表示，為了讓口罩的購買能夠較為公平及透明，宣布自2月6日起開始實施口罩實名販售，請大家拿本人健保卡到健保特約藥局購買口罩。（52個沒有健保藥局的偏鄉，請至衛生所購買），每張健保卡可以10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

蘇貞昌說明，販售方式實施分流，身分證字號尾數雙數請在每週二、四、六購買，單數請在每週一、三、五購買，週日則是大家都能購買，七天內不能重複購買。

蘇貞昌進一步提到，獨居長者以及身心障礙者需要口罩的朋友，會要求地方政府的社會局跟衛生局合作，提供地方政府存有的口罩，就近、優先提供這些弱勢國人。為便利上班和行動不便的民眾，民眾可多持一張親友健保卡代為購買。僅限12歲以下的兒童健保卡可以購買兒童口罩，一樣是十元兩個。

蘇貞昌強調，「政府全力防治武漢肺炎疫情，請民眾多留意衛生習慣、配合政府防疫措施，其中若有造成不便，也請多多見諒。在此時此刻，我特別要懇切的呼籲，拜託大家幫忙，請把口罩留給需要的人，讓全國同胞互相體諒，彼此幫忙，一起度過難關，大家平安。」