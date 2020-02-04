口罩7天2片真相曝！蔡其昌揭單日產量400萬片「要讓大家都買到」

▲目前各大藥妝店、藥局口罩都是一片難求。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制政策6日即將正式上路，但部分民眾對於一週限購2片，仍感到十分不滿。立法院副院長蔡其昌3日在臉書發表一篇520字的文章解釋真相，「單日的產量才400多萬片已經是極限，以我們每天有近千萬人希望有口罩可戴的情況下，這已經是最不得已的方式。」

蔡其昌提到，現在台灣所有口罩工廠全日運轉，在零出口的情況下，單日產量最多也才400多萬片，但全台每天有近千萬人希望有口罩可以戴，一週限購2片已經是最不得已的方式，如果按照過去超商販售的一人3片模式，每天有400萬片可以分配，也才100多萬人可以買到。

▲政府推出實名制限購政策，有人認同，但也有人覺得7天2片太少。（圖／記者呂佳賢攝）

蔡其昌接著說，新的購買實名制採用7天領2片的模式，7天乘以每日400萬片，共有2800萬可以分配，每人7天領2片等於保障1400萬人可以買到，這是政府想讓每個人都可以買到口罩的不得已做法。

最後蔡其昌也不忘呼籲民眾不需恐慌購買，有需要前往必須戴口罩的環境再拿起來使用就好，之後也會向主管機關建議，如果統計之後發現沒有那麼多人來領取，應該啟動週週滾動式檢討，來增加每人每週可以領取的量，慢慢增加到3片、4片或是更多，確保有需要的人都有口罩可以戴，「除非要出入像是醫院等高度感染環境，一般健康的人不必一直戴著口罩。這樣也可以把口罩等醫療資源，留給真正有需要的醫護人員跟國人。」