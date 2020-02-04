「口罩實名制」0是奇數還偶數？　衛福部小編中毒式刷一排解答

記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制販售將在6日正式上路，除了每人每週限購2片之外，還有依照身分證字號最後一碼進行奇偶數分流，沒想到卻意外掀起網友熱議「0」到底算哪一種。衛福部臉書粉絲專頁小編看到之後，不僅立即更新圖片，還在PO文留言區刷一排「0是偶數」，超激動的回應逗樂不少網友。

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者姜國輝攝）

衛福部在臉書PO文中說明口罩實名制的販售規定，並列出4項重點，首先是超商通路自4日起停止販售；第二是全國6505家健保特約藥局每天可獲得配發200片成人口罩、50片兒童口罩，偏鄉地區則由衛生所代為處理，民眾自6日起可持本人健保卡前往購買2片口罩（共10元），7天內不能重複購買。

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第三，為了分散購買人潮，會依照身分證字號末碼進行奇偶數分流，偶數者於每週二、四、六購買，奇數者於每週一、三、五購買，週日沒有限制；第四，考量到獨居長者以及身障人士的需求，會要求地方政府社會局與衛生局合作，就近優先提供弱勢族群口罩。

▲衛福部小編回應超激動。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

沒想到這篇說明文章一PO出，網友們關注的重點卻歪到「0」究竟是奇數還是偶數。對此，衛福部的臉書小編立即更新說明圖片，並在文章開頭標明「0是偶數喔」，接著又在留言區刷一排的「0是偶數」，超高行動力的激動提醒逗樂不少網友。

還有網友半開玩笑地留言說，「為什麼有人不知道（0是偶數）？教科書改過嗎？」、「小編壓力很大」、「本來還想說我的0怎麼辦」、「小編是中毒了？」、「數學老師們感到無言」。