　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「口罩實名制」0是奇數還偶數？　衛福部小編中毒式刷一排解答

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制販售將在6日正式上路，除了每人每週限購2片之外，還有依照身分證字號最後一碼進行奇偶數分流，沒想到卻意外掀起網友熱議「0」到底算哪一種。衛福部臉書粉絲專頁小編看到之後，不僅立即更新圖片，還在PO文留言區刷一排「0是偶數」，超激動的回應逗樂不少網友。

▲▼買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者姜國輝攝）

衛福部在臉書PO文中說明口罩實名制的販售規定，並列出4項重點，首先是超商通路自4日起停止販售；第二是全國6505家健保特約藥局每天可獲得配發200片成人口罩、50片兒童口罩，偏鄉地區則由衛生所代為處理，民眾自6日起可持本人健保卡前往購買2片口罩（共10元），7天內不能重複購買。

請繼續往下閱讀...

第三，為了分散購買人潮，會依照身分證字號末碼進行奇偶數分流，偶數者於每週二、四、六購買，奇數者於每週一、三、五購買，週日沒有限制；第四，考量到獨居長者以及身障人士的需求，會要求地方政府社會局與衛生局合作，就近優先提供弱勢族群口罩。

0是偶數還是奇數？衛福部小編中毒式回應。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲衛福部小編回應超激動。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

沒想到這篇說明文章一PO出，網友們關注的重點卻歪到「0」究竟是奇數還是偶數。對此，衛福部的臉書小編立即更新說明圖片，並在文章開頭標明「0是偶數喔」，接著又在留言區刷一排的「0是偶數」，超高行動力的激動提醒逗樂不少網友。

還有網友半開玩笑地留言說，「為什麼有人不知道（0是偶數）？教科書改過嗎？」、「小編壓力很大」、「本來還想說我的0怎麼辦」、「小編是中毒了？」、「數學老師們感到無言」。

ET快訊
武漢台商「直送林口、烏來、中部檢疫所」　上午6時20分安置完
快訊／武漢包機247台商「3人發燒、1幼童腹痛」　5人急送負
LIVE／疾管署「2地隔離武漢返台247人」　08:30說明
快訊／杭州宣布封城！　「企業暫停開工」人員進出須量體溫
「口罩實名制」0是奇數還偶數？　衛福部小編中毒式刷一排解答
武漢肺炎「8hrs爆增超過5000例」累計425死　確診人數
快訊／疾管署緊急記者會！武漢返國247人「北中2地隔離」　0
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打破武漢肺炎台灣第二慘預測　抗煞專家點出「發燒篩檢」3關鍵

7天限購2片口罩網友洗版蘇貞昌臉書　日本人神回「比我們好了」

快訊／返國包機驚傳「1人」緊急送桃園醫院　急診室外設帳篷

網友推估「7天限購2片」產能公式　剛好夠全國2300萬人有口罩

深夜親上火線檢疫！一早現身記者會累到語頓　陳時中：抱歉，我剛剛才回來

3武漢台商發燒！指揮中心曝「篩檢SOP」：很有秩序，感謝配合

武漢台商「直送林口、烏來、中部檢疫所」　上午6時20分安置完畢

LIVE／疾管署「2地隔離武漢返台247人」　08:30說明檢疫結果

武漢包機247台商「3人發燒、1幼童腹痛」　5人急送負壓隔離病房

「口罩實名制」0是奇數還偶數？　衛福部小編中毒式刷一排解答

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

虎斑犬熱情彈跳空中扭臀你終於來了！網笑翻：這尾有青

深夜親上火線檢疫！一早現身記者會累到語頓　陳時中：抱歉，我剛剛才回來

3武漢台商發燒！指揮中心曝「篩檢SOP」：很有秩序，感謝配合

武漢台商「直送林口、烏來、中部檢疫所」　上午6時20分安置完畢

LIVE／疾管署「2地隔離武漢返台247人」　08:30說明檢疫結果

武漢包機247台商「3人發燒、1幼童腹痛」　5人急送負壓隔離病房

「口罩實名制」0是奇數還偶數？　衛福部小編中毒式刷一排解答

快訊／武漢返國247人2地隔離　疾管署08:30緊急說明

打破武漢肺炎台灣第二慘預測　抗煞專家點出「發燒篩檢」3關鍵

7天限購2片口罩網友洗版蘇貞昌臉書　日本人神回「比我們好了」

更新／247返國台商分送隔離地！遊覽車抵北部、中部　化學消毒兵戒備

深夜親上火線檢疫！一早現身記者會累到語頓　陳時中：抱歉，我剛剛才回來

速霸陸新世代Levorg 10月可望問世　將追加2.0升油電車型？

台股反彈上漲！美股四大指數止跌　帶動台股早盤站回11400點

3武漢台商發燒！指揮中心曝「篩檢SOP」：很有秩序，感謝配合

快訊／杭州凌晨宣布封城！　對居民採最嚴禁令：各單位全封閉管理

湯文章／有理仍討不回？增訂消滅時效停止制度

知名製片撒尿逼3人行　女演員悲訴「下體骯髒沒蛋蛋」：體味令人想吐

瘋電影／青春催落去　做對的事情永遠不嫌晚

武漢台商「直送林口、烏來、中部檢疫所」　上午6時20分安置完畢

深夜一點還在行政院加班...陳其邁：口罩到國人返台「守住是我們的責任」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

生活熱門新聞

1名旅客送桃醫　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

實名制買口罩！每人「7天限2片」　網狂轟

7天限購2片口罩　日人：比我們好

機棚再開門！247人返國包機內部畫面曝

口罩實名制　台灣上海妹吐真心話

LIVE／終於到家了！武漢包機247人返抵桃機

0算奇數還偶數？衛福部小編爆笑答

立春又有逼近冷氣團！北台大雨一周3變天

即／花蓮1:02發生4.9地震　最大震度4級

民眾買口罩排爆！SARS專家：搞錯重點

即／武漢返國247人2地隔離　疾管署08:30說明

更多熱門

相關新聞

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

不斷更新／武漢肺炎「7hrs爆增2356例」累計425死

大陸武漢肺炎確診人數每天仍急遽增加，截至周一（3日）晚間11點31分，確診人數已較2日增加2,827人，共來到17,345人，死亡人數則上升到361人。目前累計追蹤密切接觸者至少18.9萬人，其中15.2萬人正接受醫學觀察。武漢全市及宜昌城區將展開噴灑消毒，企圖進一步壓制疫情擴大。

即／武漢返國247人2地隔離　疾管署08:30說明

即／武漢返國247人2地隔離　疾管署08:30說明

美專家：武漢肺炎可能爆發全球大流行

美專家：武漢肺炎可能爆發全球大流行

快訊／故意傳播新型冠狀病毒最高死刑！

快訊／故意傳播新型冠狀病毒最高死刑！

台灣疫情第二慘？抗煞專家點出關鍵

台灣疫情第二慘？抗煞專家點出關鍵

關鍵字：

武漢肺炎口罩衛福部

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃醫　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

247武漢台人回家　獨漏懷胎七月的她

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

買不到消毒用酒精！理科太太分享「替代品」製作法

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

實名制買口罩！每人「7天限2片」　網狂轟

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面