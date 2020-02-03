台北燈節規模再縮小　黃珊珊：學生踩街、表演活動取消

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對台北燈節是否8日如期舉行，北市副市長黃珊珊3日受訪表示，台北燈節原則上目前還是為維持沒有社區感染的狀況，還是會繼續舉辦，因為學校停課，本來是有學生踩街的活動，以及表演活動的學生部分會取消，燈節的規模會再小一點，踩街本來有29個團體，現在改到只剩下14個。

黃珊珊強調，她要求現場做好相關防疫工作，如果有社區感染會再做調整，如果疫情擴大可能只剩下靜態的賞燈，希望禮拜六順利開幕。

不過，國民黨北市議員應曉薇也批評，防疫如作戰，不要拿市民健康開完笑，課都停了繼續辦理燈節有什麼意義？武漢肺炎疫情應該是屬於不可抗拒之因素，花5千萬續辦實在有圖利已簽約廠商之嫌。

針對北市教育局宣布，高中以下寒假活動全暫停，黃珊珊則說，早上教育局通令，有關寒假輔導全部停止，公幼部份也停止，並將口罩發給私幼。不過因為寒輔期間並沒有防疫照顧假，黃珊珊坦言，「這就是我們覺得為難的地方」，11日至25日有防疫照顧假，現在到11號原來學校有寒假課輔，把課輔停掉了，原來安排孩子的狀況就有變化。

黃珊珊說，麻煩家長想辦法找到人能夠照顧，只是說可能假期都安排好了，所以昨天北市府一直沒有辦法做決定，如果家長要請假，「可能他就只能請一般事假」，尤其是這兩個禮拜是缺口，沒有中央法規保護，「這個部分也很抱歉，但是如果可以上寒假輔導，就沒有延後開學的必要」，非常兩難，請家長包涵，對整體學校防疫的考慮，大家還是一致決定取消對孩子比較有利。

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