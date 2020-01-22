黃珊珊加入民眾黨？　柯文哲：不要在這種時候⋯我覺得不宜

記者楊亞璇／台北報導

親民黨籍的台北市副市長黃珊珊近日傳出可能將加入民眾黨，藉此接棒台北市長柯文哲。對此，柯文哲22日受訪表示，「我都叫她不要加入，她還是親民黨的身份，不要在這種時候，我覺得不宜啦」。

柯文哲強調，人與人活在世界上，彼此信任最重要，形式反而不需要，何必這個時候你又參加民眾黨，再退出親民黨，「我覺得不宜」。

至於是否與親民黨主席宋楚瑜討論，柯文哲說自己還沒有時間，等過年有時間再去跟宋主席拜訪一下。

▲柯文哲出訪歐洲考察返台記者會。（圖／記者宋良義攝）

