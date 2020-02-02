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影／柯文哲曝安置地點　黃珊珊：有必要公開透明　市民應有知的權利

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記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎延燒，滯留武漢的台灣人可望回台，台北市長柯文哲受訪時自爆，指台北市分到的是陽明山上的台銀宿舍。對此，台北市副市長黃珊珊2日晚間受訪回應，強調由中央統一調度，不過她又說，就算如果在北市，還是有必要公開透明，「市民也應該有知道的權利」。

▲▼北市長施政五周年成果記者會【都更。安居在臺北 】-副市長黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市副市長黃珊珊。（資料照／記者黃克翔攝）

針對柯文哲談及地點發言引發爭議，她表示因為中央的計畫其實是由中央統一調度，如果在北市部分，會配合中央調度，至於地點部分，「市長他的狀況我不太清楚」，就算如果在北市，還是有必要公開透明，希望在我們轄區中必須配合，「市民也應該有知道的權利」。

不過，公開透明恐引發市民恐慌，黃珊珊則回說，「是，這就是要由中央統一處理，到底怎麼處理，尊重中央調度」。

黃珊珊強調，自己不清楚市長的說法到底為何，這部分不要自亂陣腳，大家應該要通力合作，希望中央盡快有個明確說明，不要讓地方無所適從；希望選擇地點應該也都會考慮讓大家能安心的地方，北市也不希望有居民抗議。

至於柯文哲稱會反省檢討，是否認為市長有失言，應該要統一口徑？黃珊珊說，她現在是台北市應變指揮，相關訊息應該是她統一回答，收容跟撤僑不是小事情，需要大量的後勤人力跟物力，所以中間資訊傳遞是否有一些狀況，讓外界有疑慮的地方，「這部分會盡量會站在我們的立場把事情做好」。

黃珊珊也說，但因為有這樣的資訊出來，相信不管哪個地方收容所附近的居民，都會有疑慮，「如果是我們該檢討，我們當然檢討，但就台北市立場，還是希望相關資訊能盡量公開透明」。

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