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台北燈節東西雙主場　40個特色燈區一次看

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▲▼台北燈節記者會,劉奕霆。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北燈節記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020台北燈節將在2月8日至16日舉行，今年特別打造雙主燈展區，除了位於北門附近的西區展區外，還在東邊的南港區新闢展區，東西相互串聯閃耀。今年主題為「TOGETHER WE GLOW 轉洞台北轉動光」，西區主燈為「躲貓貓」，地點在西門町；東區主燈為「展風神」，地點在南港南興公園。

觀傳局今年耗資5千萬餘元舉辦台北燈節，8日在西區舉行開幕式，16日在東區舉行閉幕式以及花車遊行。今年首度採東、西區雙主燈方式展出，西區主燈為「躲貓貓」，地點在西門町；東區主燈為「展風神」，地點在南港南興公園，兩大展場共有40個燈區。

從東區南港開始，藝術家柯秋地打造一隻長約10公尺大鯨魚游進台北都市叢林，成為城市異景；與大鯨魚共同展演的《Light Tube》，藝術家江佶洋表示，希望藉巨大深入「奇境」的光管與都市森林中的鋼雕鯨魚，將燈節魔幻推向高峰、串聯東、西區。

西區主燈《躲貓貓》也是以繪本為發想的童話故事，孩子們可以在作品下方自由穿梭奔跑，而中華路上的《樂不思鼠來尋寶》則出現奇幻的巨型餅乾甜點，民眾還可透過互動投影設備，在搖曳街燈下將影子變成老鼠，頗富童趣。

此外，傳統花燈師傅陳祖榮以傳統工法在西區展演「東京奧運」花燈，象徵邁入新的一年，也邀請民眾一同為出征2020東奧的中華健兒加油打氣。中華路上還有「時光寶河」、「樂不思鼠來尋寶」、福星國小前人行陸橋則有「Light Tube」，北門1號捷運站出口前是「初心是最美的時光」等特色燈區。

今年台北燈節也連結不同年齡層的遊客，在東、西兩場域都有親子互動作品。主修兒童文化設計的藝術家林宇儂，在東區大鯨魚旁帶來《起司月球狂想》，在小綠地上以地景發光裝置，藉燈光及鏡子的視覺效果創造空間的延伸，加上感應的互動裝置，讓參觀者控制燈的明滅及欣賞各色的起司燈椅。

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