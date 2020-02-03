口罩進貨不准上架！主管吩咐「先幫我預留」　賣場妹氣哭：我自己也買不到

▲主管耍特權攔截大量口罩。（示意圖／ETtoday記者攝）



記者黃可昀／綜合報導

最近各大藥局、超商、賣場都很難買到口罩，一名在大賣場工作的女員工透露，政府每天會釋出一定數量的口罩，盡量讓民眾都能買到，但現實是「現在我照三餐去便利商店詢問，依舊連一個口罩的影子也沒看到」，在口罩如此缺乏的狀況下，主管竟然要她幫忙預留口罩，明明有進貨卻不能上架，害其他民眾買不到。

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▲賣場妹覺得不合理但也不敢吭聲。（圖／翻攝自dcard）



原PO在《Dcard》表示，現在大家都很注重防疫措施，處處可見大排長龍的人潮，不是在排美食或福袋，而是為了搶限量的一人3片口罩，很多人即使早起搶購還是天天撲空，沒想到她打工的大賣場竟然私下「暗藏口罩」，「上級說口罩到貨要先通知他，不要上架，原因是他個人需要買大量的口罩。」

原PO當下就覺得有點氣憤，店裡規定每位客人限購一包，主管卻沒任何正當理由就搞特權，雖然她很不認同對方的行為，但在職場上也只能忍氣吞聲，頂多發文抱怨，「我個人也是到處都買不到口罩的情況，憑甚麼有人要這樣預留店內進貨？」

網友表示，「上報啊！我支持妳」、「正常能量發揮，政府靠便利商店賣本身就很蠢，便利商店不會暗藏起來給自家人使用？打死都不信好嗎」、「這也是 『先自救，才能救人』呵呵。」

由於口罩之亂越演越烈，經濟部3日表示，正在進行跨部會討論，未來有可能採取「實名制領取」的作法，避免有人大量囤積口罩，導致真正需要的患者、醫護人員買不到，但最終定案還是得由衛福部中央流行疫情指揮中心公告。

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