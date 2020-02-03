　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

躲超商角落...白髮父幫女兒分裝6元口罩　她目睹嘆：饒了人家吧！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

▲防武漢肺炎，民眾超商搶買口罩。（圖／記者陳俊宏攝）

記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情失控掀全台口罩之亂，疾管署宣布自1月28日起統一調控口罩配給4大超商販售，民眾每人限購3片，不過卻屢傳出有民眾反應「買不到」，也有網友指控超商店員疑有囤貨之嫌，引發論戰。對此，超商公開口罩配送SOP，無奈表示「口罩很少但買的人真的太多。」甚至有讀者分享家人來超商幫忙的溫馨畫面喊話「拜託，饒了人家吧！」

▲▼網友買不到口罩，指控超商店員囤貨。（圖／翻攝臉書）

請繼續往下閱讀...

▲超商買不到口罩，網友怒指控超商店員囤貨。（圖／翻攝臉書）

政府統一調配口罩分發至全台4大超商販售，規定每人限購3片，卻有大批民眾反應「買不到」，還有男網友怒指控7-11超商店員有疑似囤貨的動作，讓他氣炸直言：「我見識到了人性！」不過該貼文意外掀起網友論戰，絕大部份人認為該網友是在刁難店員及物流。

一名讀者告訴《ETtoday新聞雲》記者，近日在台北京站的一家超商看到感人一幕：「一位白髮蒼蒼的阿伯在超商的小角落和另一位年輕男子分裝口罩，年輕男子戴著手套拿出3片口罩，阿伯打開塑膠袋包好折好，動作重複，不快，但很仔細。」該讀者好奇詢問，戴著口罩的阿伯則指著櫃台的女孩說：「看，那是我女兒，這裡人多，忙得要命，她根本沒時間，反正周末嘛，我和兒子特別來幫忙！」

事實上，為了快速服務消費者，超商店員每日加班趕工，連吃頓飯都無法安心，家人心疼，老小都來幫忙，忍不住喊話：「就別再罵店員了，也別跟蹤人家物流，想想看，店員一整天要面對多少人的大小聲，就饒了人家吧。」

超商則私下透露，對於民眾反應「買不到」一事實在十分無奈，「口罩很少但買的人真的太多。」不是不賣也沒有囤貨，是因為每日配給的口罩數量真的有限，只能呼籲民眾理性購買。

▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲政府每日配送口罩至4大超商。（圖／記者蔡玟君攝）

另外也有一位教授在臉書上分享，近日去藥妝店買紙巾時，才進門就聽見店員大喊「口罩賣完了！」他笑著回答：「我不是買口罩。」對方尷尬說：「這是習慣性的反應！」原因是只要一喊沒口罩就有一半的人離開了，可以看出搶買口罩的人真的不少。

對此，7-11僅回應「因物流作業排程，口罩到店時間不一，門市販售時間依人力現況而有所不同，各門市均配合政府政策將防疫口罩全數銷售。」事實上，目前口罩是由政府統一配給，每日貨量不一，政府配合物流車將口罩送至各大超商物流廠後，再由超商物流車配貨至全台各門市，接著由店員進行分裝動作，因此口罩到店時間不一。

其他人還看了⋯⋯
200片口罩剛到貨就說賣完！他騎車3小時跟物流車驚見「真相」　怒控店員囤貨

ET快訊
快訊／台鐵21歲旅客疑爬區間車頂　遭高壓電擊搶救中
躲超商角落…白髮父幫女兒分裝6元口罩　她目睹嘆：饒了人家吧！
搭巴士2小時、坐電梯被鄰居感染　疾控中心透露「真實細節」
小嫻「不和張勛傑交往」　鬆口談真正原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武漢包機今晚由上海航空A330執飛　首批載200多滯留台人回家

躲超商角落...白髮父幫女兒分裝6元口罩　她目睹嘆：饒了人家吧！

寒假延長兒童恐擠至安親班？指揮中心：中港澳返台14天不可送托

防範武漢肺炎！高醫推「領藥得來速」　不進到院內也能取藥

柯文哲曝武漢台商包機回台隔離地點惹議！指揮中心：沒有說要罰他

妙招破功！民眾「超商堵物流」撲空　杜紫宸再發文嘆：沒了它，日子難過

陳時中「非必要，不用戴」！他0參與口罩之亂　一個都沒買：是不是社會表率

中部武漢台商收容中心誰照顧　中市府：徵調部立醫院醫護人員

深夜私訊！賣家等16分鐘「我睡覺囉」　傲嬌客神回...網笑爛：是在放閃？

快訊／剛開航就遇武漢肺炎！　星宇宣布3/28前澳門航班全部取消

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

武漢包機今晚由上海航空A330執飛　首批載200多滯留台人回家

躲超商角落...白髮父幫女兒分裝6元口罩　她目睹嘆：饒了人家吧！

寒假延長兒童恐擠至安親班？指揮中心：中港澳返台14天不可送托

防範武漢肺炎！高醫推「領藥得來速」　不進到院內也能取藥

柯文哲曝武漢台商包機回台隔離地點惹議！指揮中心：沒有說要罰他

妙招破功！民眾「超商堵物流」撲空　杜紫宸再發文嘆：沒了它，日子難過

陳時中「非必要，不用戴」！他0參與口罩之亂　一個都沒買：是不是社會表率

中部武漢台商收容中心誰照顧　中市府：徵調部立醫院醫護人員

深夜私訊！賣家等16分鐘「我睡覺囉」　傲嬌客神回...網笑爛：是在放閃？

快訊／剛開航就遇武漢肺炎！　星宇宣布3/28前澳門航班全部取消

Lisa露亞洲最美臉蛋演繹奶茶色風衣　粉絲狂讚：連在雨中都好正

武漢肺炎防疫　中職參考SARS防制措施

周興哲羞認12歲初戀...「霸氣強吻」過程曝光：有小鹿亂撞的Fu！

吳淑敏國中扛600萬債　「家裡得靠妳」咬牙硬撐⋯多年後被爸告棄養

職場生存打通關必備閒聊技能　5招技巧教你贏得同事好感

武漢肺炎影響Apple春季發表會？達人推測：應會照常舉辦

香港醫護發起5天罷工「首日手術剩一半」　護士：不封關只會犧牲生命

張洛偍交良民證「想跑Uber外送」　邱偲琹爆料：他車子很髒！

張誠／談雄三飛彈增程的意義

桃園竹圍漁港膠筏竄火苗　海巡消防滅火速搶救

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

醫師：口罩消毒後可重複用

開學延期　老師：3月再開學較好

教育部宣布高中以下延至2/25開學

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

大學延後開學？教育部今下午決定

武漢包機確定今返台！隔離SOP出爐

今晨8.8度！午後轉雨　兩波鋒面接力變天時間曝光

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

台北市宣布明起高中以下寒假活動全暫停

女4點排隊買口罩：到後來我是沒睡死了

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

防疫假誰敢請　網友點破4項關鍵

更多熱門

相關新聞

「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

「口罩荒」開放實名制領取？　經濟部：跨部會討論中

防範武漢肺炎疫情，引發口罩排隊搶購熱潮，對於坊間「一罩難求」情況，經濟部今（3）日表示，跨部會正在討論開放實名制領取的做法，最終定案將由衛福部中央流行疫情指揮中心拍板。

武漢肺炎若失控　瑞銀估陸今年GDP難保5

武漢肺炎若失控　瑞銀估陸今年GDP難保5

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行　奧運前難告終

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行　奧運前難告終

武漢包機今晚由上海航空A330執飛

武漢包機今晚由上海航空A330執飛

中市府：2萬多名學生安心餐券照發

中市府：2萬多名學生安心餐券照發

關鍵字：

超商口罩武漢肺炎7-11

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

開學延期　老師：3月再開學較好

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面