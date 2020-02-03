躲超商角落...白髮父幫女兒分裝6元口罩　她目睹嘆：饒了人家吧！

▲防武漢肺炎，民眾超商搶買口罩。（圖／記者陳俊宏攝）



記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情失控掀全台口罩之亂，疾管署宣布自1月28日起統一調控口罩配給4大超商販售，民眾每人限購3片，不過卻屢傳出有民眾反應「買不到」，也有網友指控超商店員疑有囤貨之嫌，引發論戰。對此，超商公開口罩配送SOP，無奈表示「口罩很少但買的人真的太多。」甚至有讀者分享家人來超商幫忙的溫馨畫面喊話「拜託，饒了人家吧！」

請繼續往下閱讀...

▲超商買不到口罩，網友怒指控超商店員囤貨。（圖／翻攝臉書）



政府統一調配口罩分發至全台4大超商販售，規定每人限購3片，卻有大批民眾反應「買不到」，還有男網友怒指控7-11超商店員有疑似囤貨的動作，讓他氣炸直言：「我見識到了人性！」不過該貼文意外掀起網友論戰，絕大部份人認為該網友是在刁難店員及物流。

一名讀者告訴《ETtoday新聞雲》記者，近日在台北京站的一家超商看到感人一幕：「一位白髮蒼蒼的阿伯在超商的小角落和另一位年輕男子分裝口罩，年輕男子戴著手套拿出3片口罩，阿伯打開塑膠袋包好折好，動作重複，不快，但很仔細。」該讀者好奇詢問，戴著口罩的阿伯則指著櫃台的女孩說：「看，那是我女兒，這裡人多，忙得要命，她根本沒時間，反正周末嘛，我和兒子特別來幫忙！」

事實上，為了快速服務消費者，超商店員每日加班趕工，連吃頓飯都無法安心，家人心疼，老小都來幫忙，忍不住喊話：「就別再罵店員了，也別跟蹤人家物流，想想看，店員一整天要面對多少人的大小聲，就饒了人家吧。」

超商則私下透露，對於民眾反應「買不到」一事實在十分無奈，「口罩很少但買的人真的太多。」不是不賣也沒有囤貨，是因為每日配給的口罩數量真的有限，只能呼籲民眾理性購買。

▲政府每日配送口罩至4大超商。（圖／記者蔡玟君攝）

另外也有一位教授在臉書上分享，近日去藥妝店買紙巾時，才進門就聽見店員大喊「口罩賣完了！」他笑著回答：「我不是買口罩。」對方尷尬說：「這是習慣性的反應！」原因是只要一喊沒口罩就有一半的人離開了，可以看出搶買口罩的人真的不少。

對此，7-11僅回應「因物流作業排程，口罩到店時間不一，門市販售時間依人力現況而有所不同，各門市均配合政府政策將防疫口罩全數銷售。」事實上，目前口罩是由政府統一配給，每日貨量不一，政府配合物流車將口罩送至各大超商物流廠後，再由超商物流車配貨至全台各門市，接著由店員進行分裝動作，因此口罩到店時間不一。

其他人還看了⋯⋯

200片口罩剛到貨就說賣完！他騎車3小時跟物流車驚見「真相」 怒控店員囤貨