陳時中「非必要，不用戴」！他0參與口罩之亂　一個都沒買：是不是社會表率

▲現在人人自危，紛紛戴上口罩怕染病。（示意圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎引發口罩大缺貨，雖然大部分的民眾都戴起口罩，但日前就有一派說法，認為不用人人戴和搶買、囤貨，連陳時中也強調，非必要時不用戴口罩。一名網友就表示，從「口罩之亂」開始，他就一個都沒買，家裡也沒庫存醫療用口罩，平時只有騎車會帶布口罩防灰塵，「有人像我一樣都沒去搶口罩嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「有人像我一樣都沒去搶口罩嗎？」文中表示，這次他一個口罩都沒有買，家裡也沒有庫存醫療用口罩，平時騎車是戴布口罩防灰塵，「台灣的疫情其實沒那麼可怕，大部份是境外移入，出門會被傳染的機率應該和中樂透差不多吧？」

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最後他直呼，「有人和我一樣還沒買過醫療口罩嗎？是不是可以當作社會表率？」留言中則有許多和原PO一樣的人，「我，感覺自己偉大」、「我也沒買」、「我啊！而且出門發現大家都有戴我也不需要」、「我也沒買，一般上下班平常用的頂一下」、「我，哈哈！沒有就算了，不想排，勤洗手」、「SARS期間我印像中也很少在戴。」

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▲原PO表示，從疫情爆發以來，他完全沒有買口罩。（示意圖／ETtoday記者攝）

不買或不戴口罩的網友則紛紛表示，「勤洗手+手不要碰觸口鼻比較重要」、「只有搭車或去百貨公司這類才戴，有一片是出門買東西時戴，不想被白眼」、「沒有要進密閉空間，走在路上根本沒必要，不知道大家怕三小」、「沒去，反正也搶不到，去那邊排隊吸飛沫比較爽嗎」、「我啊！必要才戴，如上班或用在公共運輸，其實也夠好幾個月了。」

不過還有其他人留言，「潛伏期過了再下結論吧，還不知有幾個沒品的台商在外面到處啪啪走勒」、「也不要太輕忽，萬一疫情沒有好轉，到時你也是要加入搶口罩」、「平常就有戴，家裡還有庫存」、「病毒可以直接穿過布口罩，跟用魚網過濾鹽份差不多」、「從管制開始後，只買了兩組共6個，夠用了，老實說的確有太多人太緊張了。」

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