▲推特表示,Zero Hedge違反推特「禁止濫用與騷擾的規定」。(圖/路透)

文/中央社

財經媒體Zero Hedge上週在推特(Twitter)發文,把一位中國科學家和迅速蔓延的2019新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)疫情相連後,帳戶已經遭推特停權。

Zero Hedge表示,1月31日收到推特通知,稱Zero Hedge違反推特「禁止濫用與騷擾的規定」。

推特今天對路透社證實Zero Hedge違反推特「平台操作政策」,已被永久停權。

Zero Hedge表示,原先以為停權是因1月31日一則關於新型冠狀病毒構造的貼文,後來才得知是因推特接獲新聞網站BuzzFeed對另一篇文章的申訴。

BuzzFeed表示,Zero Hedge貼文指涉2019新型冠狀病毒是製造出來的「生化武器」,還公布武漢一名科學家的個資,文章標題就是:「這位是全球冠狀病毒疫情背後的男人嗎?」(Is This The Man Behind The Global Coronavirus Pandemic?)

BuzzFeed未回應記者詢問。

停權前,Zero Hedge在推特擁有超過67萬名追隨者。