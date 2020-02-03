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武漢台商今晚「陸航包機」抵台　疫情指揮中心沙盤推演「兩狀況」

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▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥以手勢示範超商店員分裝口罩的標準動作,疾管署副署長 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥，資料照 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，武漢台協3日證實確定今晚可包機自武漢返台，首批約200多人，從武漢起飛後將直達台灣桃園機場。中央流行疫情指揮中心監測官、疾管署副署長莊人祥受訪表示，無法證實包機相關細節，但強調後續已經做好規劃，下機隨即檢疫，會有兩種情況，若有症狀即送後送醫院，沒有症狀者則會有專車接送至集中檢疫場所，並強調，隔離期間不會與外界接觸，民眾無須恐慌。

武漢台協會長蕭永瑞今日向《ETtoday新聞雲》證實，接獲台辦消息，今天晚上會走一批，約200多人，確定由陸籍航空公司飛機回來，並降落在桃園機場。另有武漢台商透露，滯留台灣民眾首批返台時間，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，約8點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機，目前確認返台航班將有兩班，今晚這批是第一波，第二批時間則還在協商當中。

請繼續往下閱讀...

莊人祥受訪時表示，無法證實包機人數及抵台日期、時間等細節，不過相關規劃都已經完成，包含包機一抵台就會實施檢疫，由專門小組進行後援支持，如果發現包機返台民眾有症狀，會直接轉送至後送醫院，至於無症狀者，會經由專車送往檢疫場所，並由專門人員負責食宿，他強調，這些都是沒有症狀的民眾，14天內不會與社區民眾有任何活動接觸。

台北市長柯文哲日前「爆料」台北市隔離場所，莊人祥表示，一切會依法處理，也不排除因此更換地點，一切還在考量當中。

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