武漢台商今晚「陸航包機」抵台　疫情指揮中心沙盤推演「兩狀況」

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥，資料照 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，武漢台協3日證實確定今晚可包機自武漢返台，首批約200多人，從武漢起飛後將直達台灣桃園機場。中央流行疫情指揮中心監測官、疾管署副署長莊人祥受訪表示，無法證實包機相關細節，但強調後續已經做好規劃，下機隨即檢疫，會有兩種情況，若有症狀即送後送醫院，沒有症狀者則會有專車接送至集中檢疫場所，並強調，隔離期間不會與外界接觸，民眾無須恐慌。

武漢台協會長蕭永瑞今日向《ETtoday新聞雲》證實，接獲台辦消息，今天晚上會走一批，約200多人，確定由陸籍航空公司飛機回來，並降落在桃園機場。另有武漢台商透露，滯留台灣民眾首批返台時間，應是搭乘今晚6點從武漢天河機場起飛，約8點左右抵達桃園機場的陸籍航班包機，目前確認返台航班將有兩班，今晚這批是第一波，第二批時間則還在協商當中。

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莊人祥受訪時表示，無法證實包機人數及抵台日期、時間等細節，不過相關規劃都已經完成，包含包機一抵台就會實施檢疫，由專門小組進行後援支持，如果發現包機返台民眾有症狀，會直接轉送至後送醫院，至於無症狀者，會經由專車送往檢疫場所，並由專門人員負責食宿，他強調，這些都是沒有症狀的民眾，14天內不會與社區民眾有任何活動接觸。

台北市長柯文哲日前「爆料」台北市隔離場所，莊人祥表示，一切會依法處理，也不排除因此更換地點，一切還在考量當中。