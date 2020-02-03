深圳出現3例社區傳播！　患者均未「接觸感染病例」

▲截至3日上午新增2829例，大陸武漢肺炎疫情累計確診1.7萬例。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東省深圳市截至3日上午累計確診226例，且出現3例社區傳播病例，患者發病前14天均未離開過深圳，流行病學調查顯示，均無明確暴露史，當中一人為外送員。深圳市疾病控制預防中心提醒，目前當地確診病例仍以輸入性病例為主。

據《南方都市報》報導，根據目前監測情況，這3例是散發病例。深圳市疾病預防控制中心副主任醫師孔東鋒表示，需要明確的是，目前深圳新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍以輸入性病例為主，這3例只佔到1.5%；3位患者可能是在日常交往過程中接觸到了傳染源等。

孔東鋒指出，通過流行病學調查和綜合研判，3例病例存在共同特點，第一，在發病前的最長潛伏期（14天）之內，都未離開過深圳；第二，最長潛伏期之內沒有前往疫情高發地區省份，沒有接觸過確診病例和疑似病例；第三，也沒有接觸過急性呼吸道感染症狀的病例。

▲深圳出現外送騎手感染，圖非本文當事人。（示意圖／CFP）

具體病例如下：

病例1為年長女性，發病前14天未離開過深圳。根據流行病學調查顯示，沒有明確暴露史。但其目前不配合調查工作，轄區疾控機構正與相關部門聯繫，擬開展進一步的深入調查。

病例2為年輕女性，發病前14天未離開過深圳，沒有明確接觸史，根據流行病學調查顯示，發病前有外出就餐史，並曾前往健身、水療等人群密集場所。

病例3為年輕男性，是一名外送員，發病前14天，一直在工作，根據流行病學調查顯示，沒有明確接觸史。