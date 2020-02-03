廣州首例！病患「門把」驗出病毒　武漢肺炎爆間接傳染風險

▲廣州一確診病患家中門把，檢驗出新型冠狀病毒。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

廣州市疾病預防控制中心今（3日）指出，在一名確診患者家中門把上發現新型冠狀病毒的核酸，是廣州首次在外環境中發現。當地疾控專家提醒，日常居家環境，有許多可能造成病毒間接傳播的途徑，建議手機屏幕、電腦鍵盤、水龍頭等都需要日常清潔。

《廣州日報》報導，廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌指出，廣州市疾控檢測實驗室目前日檢測量達到660份左右，已接近實驗室的極限。檢測樣本來源於醫院上送的排查標本，包括進行流行病學調查後密切接觸者的標本，在對確診病例的流行病學調查中，對居家環境也會採外環境標本採集。

他提到，目前得知病毒主要是通過飛沫傳播，也有接觸傳播。不過，近日監測中，在一位確診患者家中防盜門的把手，採樣檢出新型冠狀病毒核酸。

張周斌指出，接觸傳播包括「直接接觸傳播」和「間接接觸傳播」，直接接觸指直接接觸到感染病例，會對作為密切接觸者進行排查。對於普通社區住戶，風險更多來自於間接接觸。

他建議，如果病毒附著在物體表面，自己的手觸摸到被污染的物體表面後進食、揉眼睛等動作，可能會造成自己感染。「一定要做好居家清潔工作，勤洗手也是非常重要的，如手機屏幕、電腦鍵盤、水龍頭等等，都需要日常清潔。」