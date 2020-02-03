到場拜拜才有錢！離職女LINE「開工我還在」盧紅包失敗　開嗆：最好笑公司

▲開工領紅包是許多員工的小確幸。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少企業、工廠開工都會拜拜迎財神，民間流傳「開工見紅」象徵新的一年招財吉祥，因此老闆們都會發紅包。一間公司的老闆娘卻在開工日超傻眼，因為她收到離職員工的訊息「雖然我已經離職了，但過年開工我還在」，被質疑公司應該要給紅包，讓老闆娘心累「離職了，跑來跟我要開工紅包，她還好嗎？」

老闆娘在臉書《爆怨公社》貼出2張LINE截圖，只見該名離職女員工在晚上8點50分訊息她「雖然我已經離職了，但過年開工我還在，只是公司延期發放，就因為離職這樣，我過年開工就要被扣掉嗎？」原PO則回問「妳今天有來公司拜拜嗎？」離職女表示沒有，並給了2個問號。

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闆娘接著解釋，公司的開工日是要有到場拜拜的人，才會發給紅包，而且就算女員工那樣說，辦離職也要7天後才能離開。沒想到女員工卻反過來說教「妳知道開工紅包的意義嗎？就是過年開工第一天，就可以領開工紅包，跟拜拜沒關係。」

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▲離職女員工討開工紅包，神邏輯讓老闆娘傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO看到後，就告訴離職女「每間公司的定義不同」、「不能一直用妳覺得的方式要來配合妳，就好比公司不發年終，也並沒有違反勞基法。」看到這邊，女員工還是不服氣，甚至回嗆「如果妳說沒有，那就算了，只是，這真是我做過最好笑的一間，過年有開工，卻沒有開工紅包，第一次聽到過，有夠好笑。」

最後老闆娘丟了一句「那妳就笑大聲點吧～」忍不住把對話PO上臉書，抱怨吐苦水「離職了，跑來跟我要開工紅包，她還好嗎？」

看到離職女的這樣說，網友紛紛看傻，「佩服她的勇氣」、「妳是我請過最好笑的員工，離職了還來要紅包」、「看來她過年輸很大」、「以自己為中心運轉的人很多，好險她離職了，不然以後問題更多」、「噗～這傢伙是不是第一天出社會的第一份工作啊？邏輯奇特」、「那尾牙沒來的人是不是也能抽獎？」

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