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延2周開學「安親班全天費用更高」　家長怨：不也是群聚...兩派吵翻

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▲▼兒童 防疫 流感 口罩。（圖／記者徐斌慎攝）

▲許多家長擔憂照顧問題，另一派認為，應以防疫為重。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐斌慎攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「孩子們是我們的寶！」教育部昨（2）日宣布，高中以下延至2月25日開學，而家長們也能請防疫假看顧。不過，一名家長抱怨，全天的安親班費用，無疑是增加一筆開銷，此話掀起正反論戰，也有不少人留言安慰，「暑假就省回來啦！」

網友在「爆怨公社」提到，跟同事吃飯時，對方談到延長寒假的話題，不禁抱怨全天安親班的費用更高了，「多一筆開銷，誰來出？」

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一席話讓他無法反駁，不禁感嘆「本來只要付放學安親費用的，現在要多付2星期的錢，然後安親班上課也要每天戴口罩，不是一樣？怕學校群聚，安親班就不會群聚嗎？」

▲ 小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，許多網友不以為然，直言「到時醫藥費花更多」、「自己沒能力怪政府」、「放不放都被罵」、「暑假也少兩個禮拜，不就補回來了」；不過也有家長認同，表示「真的蠻苦惱」、「去安親班跟學校根本沒差」。

教育部長潘文忠宣布，高中以下學校統一延長寒假、縮短暑假，分別是2月25日開學、7月14日休業。至於，補習班、安親班或私幼本來就已經有在上課，所以「上課維持不變」，而教育部跟指揮中心會特別關注防疫和監測。

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