喝咖啡嗆到咳嗽！短髮妹抬頭「你們閃那麼遠幹嘛啦」　網曝搭高鐵憋咳更慘

▲有網友直呼，現在風聲鶴唳，草木皆兵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情造成人心惶惶。一名短髮女網友發文表示，走在路上喝咖啡不小心嗆到咳嗽，「一個抬頭…你們閃那麼遠幹嘛啦？我沒病，我只是嗆到。」此文紛紛釣出一堆人分享現在「草木皆兵」的情形，「上次去夜市明明人擠人……被口水嗆到咳嗽幾下，突然人都散開。」

原PO今天（3日）在「爆怨公社」臉書社團的發文，引起熱烈討論，她回覆網友的問題說，當下見狀直接傻眼。其他人紛紛留言，「自然反應，短時間內都會這樣，哈」、「我那天在辦公室嗆到大咳，也是馬上被關心」、「風聲鶴唳，草木皆兵」、「非常時期大家都在保護自己」。

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▼一名網友說，現在清喉嚨也會引人側目。（示意圖／記者陳俊宏攝）

許多人分享自己的經驗，「清喉嚨也會引人側目」、「我昨天在墨爾本的火車上被口水嗆到，死憋著不咳，怕我這個亞洲臉加上被口水嗆到狂咳，我怕大家會嚇死」、「我今天吃早餐對面坐著一位男性，我喝紅茶嗆到也不敢咳出來，怕被誤會。」

一名網友則說，「我初三坐高鐵回來，因為喉嚨癢超級想咳嗽，但是怕引起恐慌，想說憋著、壓著…O，結果咳更久，周圍的立馬移開啊啊啊啊。我趕緊說，『對不起，只是喉嚨癢』。」