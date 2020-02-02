快訊／湖北疫情中心最新發現！初篩有「3種藥物」能抑制武漢肺炎病毒

▲武漢肺炎最新發現：有3種藥物能抑制病毒。（圖／新華社）



記者許力方／綜合報導

武漢肺炎防疫持續升高，湖北省2日在疫情防控記者會上，科技廳廳長王煒首度證實，新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒序列一致性高達96%，並強調，湖北在科技研究方面取得了最新進展，目前初篩有3種藥物能抑制新冠病毒複製，將待進一步臨床試驗。

有記者提問，診斷和治療藥物是新型冠狀病毒疫情防控的關鍵性因素，湖北是否取得新進展？湖北省科技廳長王煒表示，在「治療藥物」方面，以囓齒類、靈長類新型冠狀病毒動物感染實驗，建立了敏感動物感染的模型，提供加快抗病毒藥物篩選、疫苗研製以及病毒致病機理研究。

目前也已經初步篩選出3種治療藥物，在細胞層面能有效的抑制新型冠狀病毒的複制，人體上的作用則有待臨床試驗。

另外，中科院武漢病毒所對中科院上海藥物所提供的6種化合物進行了篩選，發現DC2、DC3具備新型冠狀病毒抗病毒活性，這一項新發現將加快治療新型冠狀病毒肺炎的藥物研發進度。

最後，結合湖北實際情況，對現行診治的中藥處方進行優化，擬定肺炎1號、肺炎2號藥方和湖北中醫藥大學分階段診治的處方，經過臨床使用，取得了一定的效果。

至於「診斷方面」：東湖國家自主創新示範區已有6家生物企業開發出了新型冠狀病毒的檢測產品，其中武漢華大基因科技有限公司2款檢測試劑盒和武漢華大製造科技有限公司的測試系統已於1月26日通過國家藥監局的審批，其他4家企業產品正在報審中。

中科院武漢病毒所和企業合作開發的2個抗體檢測試劑盒也已完成研發，正在生產中，即將投入市場。該檢測試劑盒操作簡便，可避免操作者交叉感染。

武漢大學中南醫院則通過改良核酸提取方法，使確診結果的速度比以前增加一倍，最快2小時即可得出核酸檢測的結果。

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