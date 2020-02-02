抽完「生死簽」馬上離職！3醫院護士「請病假」拒出勤　港6700醫護挺罷工

▲醫護人員室防疫的重要防線。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，醫院則是被視為抗議的重要防線，不過日前香港3間醫院一共有90名護士，因為不滿政府未實施「全面封關」，選擇以「請病假」的方式不出勤上班，更有醫護人員在抽中必須照顧疑似或確診病例的「生死簽」後，選擇辭職，寧願不要工作也拒絕被編入所謂的「dirty team」工作。

根據《香港文匯報》報導，基於香港當局只實施「局部封關」，而非公營醫院醫護所建議的「全面封關」，90名分別屬於東區醫院、博愛醫院和瑪嘉烈醫院的香港醫護人員，選擇以「請病假」的方式拒絕出勤工作。

其中東區醫院手術室原本編製了45名護士上班，但請假人數卻高達26人，超過總數的一半，造成有近半的手術室沒有護士值班，醫院只能緊急調派正在休假的護士頂班；而博愛醫院手術室和瑪嘉烈醫院，也分別最少有26名、23名護士請假。

此外，醫管局設有抽籤制度，醫護人員都有機會被安排輪流照顧疑似或確診病例，該隊伍又被稱為「dirty team」；對此有消息人士透露，1月29日時，伊利沙伯醫院在完成抽籤後，深切治療部已經有5人辭職。

報導中指出，醫管局員工陣線於1日時，要求香港當局全面「封關」並舉行投票，結果有3123票支持，10票反對、23票棄權以及8票無效，以高票比數通過發動為期5日的罷工行動。醫管局員工陣線表示，目前已經有超過6700名的會員承諾進行罷工，人數也已經超過4000人的門檻，當中護士佔有7成，醫生則為8%；本周六（8日）將召開會員大會與醫管局談判，若是談判失敗將在10日時發起罷工。