抵菲律賓卻無法下飛機！25名陸、港旅客被困機艙2小時　港男：措施太急

▲一名香港男子表示，今日到菲律賓卻無法下飛機。（示意圖／pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

受武漢肺炎疫情影響，全球目前共有63個國家針對大陸採取「入境管制」；其中，菲律賓也在上月31日宣布，暫時禁止來自中國湖北省的旅客入境，但今（2）日卻將此項限制擴大至所有來自中國、香港及澳門的遊客。據悉，一名來自香港的陳姓男子表示，今日抵達菲律賓卻無法下飛機，時間長達2小時，讓他相當無奈。

CNN今早援引菲國總統特別助理克里斯多夫（Christopher Bong Go）說法指出，總統杜特蒂已經將此項限制擴大，禁止所有來自中國、香港及澳門的遊客進入該國，菲律賓公民及政府發放之永久居留簽證持有者則不在此限。

據《香港01》報導，有香港人今早乘搭菲律賓亞洲航空航機到馬尼拉，不過卻在飛機降落後，一直無法下去，被困在機艙裡約2小時。

▲菲律賓總統杜特蒂今日擴大限制，禁止所有來自中國、香港及澳門的遊客入境。（圖／路透）

報導指出，一名陳男今日乘坐11時50分起飛的菲律賓亞洲航空Z2 1265航班，並在下午1時45分降落至馬尼拉。他表示，自己平均每個月大該到菲律賓工作2至3次，而今日出發前也不知道當地封關一事，且登機前也沒有無任何特別情況。

據陳男描述，飛機降落後，機艙人員先讓所有持有菲律賓護照的人離開，至於其他約25名包括大陸人及香港人，則由空服員為護照拍下照片後，繼續留在原座。他提到，空服員事後一直沒有任何指示，讓在座的人等候逾2小時，不過航空方面當時有食物提供。

事後，陳男表示，菲律賓當局會將航班與一班往澳門的航班合併，之後再安排旅遊巴士，將機上的人送回香港。不過，他認為，菲律賓的措施實施得太過急，應該要預留時間讓旅客應變。

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