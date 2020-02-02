新型冠狀病毒能透過糞便傳播！　鍾南山證實：要重視這問題

▲鍾南山表示，病毒確實有可能透過糞便來傳播。（圖／翻攝央視）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續加速擴散，深圳市第三人民醫院昨（1）日召開記者會指出，在某些確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒（2019-nCoV）陽性反應，很可能會有活病毒存在。對此，大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鍾南山認為「確實有可能」，他表示，現在應該要更重視這個問題。

據央視報導，鍾南山今日接受採訪時表示，新型冠狀病毒確實有可能透過糞口傳播，「這問題要更加重視，因為在糞便裡已經發現病毒，所以糞便是否會傳染病毒值得高度警惕。」

鍾南山提到，在湖北、江西等，有些地方還有使用便桶的習慣，甚至會在魚塘裡洗，確實要引起防控注意。他指出，目前尿液尚未檢測到異狀，「因此從研究來看，已經患病的人，首先要了解糞便中有沒有病毒，以及糞便帶病毒的人有多少，接者再一步一步來調查。」

▲發現新型冠狀病毒新傳播途徑。（圖／路透社）

此外，對於「糞便檢測出病毒」一說，中國疾控中心傳染病處研究員馮錄召表示，雖然病毒可以在消化系統內存在，但是否等同可透過糞便傳播，仍要調查證實。他認為，近距離飛沫傳播仍是主要感染途徑，呼籲公眾勤洗手，特別是食飯前及如廁便後。

大陸國家衛健委疾控局副局長王斌與指出，隨著春節假期將結束，將再出現春運高峰期，日後會要求火車、飛機和汽車等大眾交通工具，加強各類設施及通風系統的消毒，而民眾坐火車及飛機時，盡量隔位和分散而坐。

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