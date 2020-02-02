「集中隔離」所有疑似病例！　湖北祭「四集中」要求：控制傳染源

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情仍持續延燒，至今確診人數達到1萬4411人，累計304人死亡；疫情最為嚴重的湖北地區則是在稍早宣布，要「集中隔離」所有的疑似病例，並壓縮篩檢確診流程，避免患者多次往返醫院，造成更多的交叉感染，以控制住傳染源。

根據《澎湃新聞》報導，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部於2月2日上午，召開會議表示，目前湖北省的情勢仍相當嚴峻，嚴格要求基礎工作的實施，並按照「四集中」的要求，對所有的疑似患者進行集中隔離。

「四集中」分別包含壓縮篩查確診流程、集中隔離所有疑似病例、提升收治能力以及加強疫情搜索行動。壓縮篩查確診流程了控制住傳染源，避免疑似病例多次往返醫院所造成的交叉感染，此外也要盡可能簡化、縮短篩檢的流程，以避免輕症患者和居家隔離觀察人員的病情拖延，造成重症。

為了嚴防交叉感染，會集中隔離所有疑似病例，所有的疑似病例都會被要求進行先隔離、再診療，各地也都會加快設置定點醫院，並徵用酒店、招待所、閒置廠房等場地，建立隔離病房和配備必須的生活、消毒跟醫療設施。

醫院方面也會千方百計提升收治能力，盡可能的將床位空出，並加快改造普通病房的速度，使其適用於患者治療；床位的週轉速度也會加快，以收治更多緊急病人，若是出現不清出床位或是相關醫院拒收傳染者的情況，將會倒查責任。

最後，各鄉鎮（街道）都要建立村（社區）疫情搜索專班，對疑似病例進行地毯式的搜索，嚴格落實醫學觀察制度、建立檔案跟做紀錄，若有異常情況出現必須立即報告；一但有疫情出現，與疑似病例密切接觸者也需要立即搜索，相關被汙染場所也要馬上消毒，所有相關者都必須就近集中隔離。