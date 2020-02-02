亂爆隔離地點遭陳時中嗆處置　柯文哲「喔」一下冷回6個字

▲柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）



記者楊亞璇／台北報導

滯留武漢的400多名台人有望搭乘包機返回台灣，台北市長柯文哲2日受訪爆料，台北市被分到安置場所為陽明山台銀宿舍，衛福部長陳時中回應，任何人未依照指揮中心發布消息，會有相關規定處理。對此，柯文哲2日晚間被問及陳時中的說法，冷回「喔，那就不要講啊」。

柯文哲晚間出席夜櫻祭活動，對於是否擔心爆料後造成恐慌？柯僅嘆了一口氣，沒有回應。又被問到怎麼會爆料？「嗯，好問題」，對於相關問題皆不願正面回應。



對於指揮中心選定軍營作為安置場說，柯文哲今下午受訪稱「你說用軍營？不是吧」，並爆料台北市分到的是在陽明山在台銀的宿舍，全台有五個（安置場所），原則上最標準是一人一間，所以軍營是通鋪也不適當。

柯文哲指出，這個都太專業沒辦法跟大家講清楚，像如果大陸撤回來，他也許感染也許沒有，所以你只要一人一間，14天沒有發燒就放他出去，是為了檢疫用，如果真的是大規模感染，這個就很專業了，這個要怎麼處理另外再講。

其他人也看了這些...

► 影／這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴 最有效預防方法曝光

► 侯友宜連跑2小時「買不到口罩」 提3點質疑：中央配送標準是什麼？

► 6元口罩何處買？實測台北14間超商、藥妝店都沒貨 店員曝進貨數量

相關新聞...

► 重覆排隊買口罩怎管？經濟部回應了 王美花：夠就好別囤積！不是出門都要戴

► 經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光 民怨：都買不到

► 國防部加入支援「口罩日產400萬→1000萬片」 62條產線最快速度上線

►超越藍綠，就靠她了