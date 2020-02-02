戴著口罩也要朝聖　疫情不減民眾賞燈熱情體驗奇幻魅力

▲台南市文化局舉辦的「南空山、北月津」兩大燈節，仍吸引大批民眾攜家帶眷、呼朋引伴一同參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雖然各地正值武漢肺炎防疫警戒，今年由台南市文化局舉辦的「南空山、北月津」兩大燈節，仍吸引大批民眾攜家帶眷、呼朋引伴一同參觀，在春節假期結束後的第一個周末假期，人潮就擠爆龍崎、鹽水小鎮，兩個活動估計就將近有15萬參觀人次，熱情程度絲毫未受到疫情影響。

月津港燈節在「月光之城」巷弄燈區作品的助攻下，白天便見持續的人潮，甚至要吃上１碗意麵小吃都要排隊等上30分鐘以上；龍崎光節－空山祭，則是未到點燈時間，週邊停車場皆已滿位，排隊人潮從虎形山公園望龍吊橋一路綿延至龍崎區圖書館，平均至少要排上１個小時才能入場參觀。值得一提的是，在賞燈之餘，民眾均普遍做好自主防疫工作，在燈區活動現場，處處可見民眾戴著口罩大排長龍欣賞作品、品嚐小吃的景象，主辦單位也貼心提供酒精消毒，防疫意識在燈節活動期間顯得格外搶眼。

下週末緊接著將是元宵節的來到，「月津港燈節」與「龍崎光節－空山祭」也都將共同陪伴全國民眾一起迎接佳節，其中，月津港燈節將再度與鹽水全年度最重要的犁蜂炮慶典相遇，預料鹽水小鎮將再度湧入一波參觀人潮；被譽為龍崎在地40餘年來最大觀光熱潮的空山祭，也將因應民眾熱情，除了將展期延至2月9日之外，在元宵節當天也會有精彩的表演活動。

兩大燈會許多精彩作品都值得細細品味、一來再來，黃偉哲市長歡迎全國民眾把握時間前往探訪，市府文化局也呼籲民眾在防疫期間參與群眾活動務必提高警覺，勤洗手戴口罩、做好防疫措施，安全、健康地來感受感受歷史文化與新銳藝術融匯綻放的小鎮魅力。更多詳細資訊請上月津港燈節、龍崎光節－空山祭網站或臉書粉絲團查詢。