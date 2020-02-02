發病僅3天！43歲男染武漢肺炎...15名醫護人員全中標　醫院遭強制停業

▲43歲男感染武漢肺炎，且發病快速。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續不斷，江西省已成為大陸第6多病例的疫情區，而省內的新余第四醫院日前更傳出「1人傳染13人」的情況。據悉，傳播者是一名43歲的黃姓男子，是醫院的堆廣員，其所感染的13名對象全是醫護人員，目前該間醫院已暫停營業。

據環球時報報導，江西新余市光是1月30日就新增17例新型肺炎確診病例，且其中的15例都與黃男有關。對此，江西新余市昨（1）日召開新聞發布會，稱新余第四醫院是一家民營醫院，而黃男則是該家醫院的對外負責人，主要從事醫院相關的業務推廣工作，因此與醫療單位的聯繫非常緊密，且接觸過許多醫護人員。

江西當局指出，黃男的發病過程非常快，僅有3天，且與他有過接觸的部分醫護人員也陸續出現了發燒、咳嗽等症狀。江西省專家組分析，這種發展很快的重症病例「毒性很強、傳染性很大」，所以才會造成新余第四醫院的醫護人員，以及一些與他密切接觸的渝水區下村衛生院人員都被感染。

案件曝光後，江西省疾控中心副主任、省疫情防控專家組組長程慧健回應，新余第四醫院的醫護人員和職工共有379人，為防止疫情持續擴散，新余市委、市政府決定對新余第四醫院進行暫停執業的決定。

此外，據江蘇省專家組分析，這名患者病情特殊，存在聚集性發病因素，「從這次17例新增病例的疫情分析來看，有15例患者與黃姓病患有關聯，不排除後續還有與黃姓病患有關聯的確診病例出現。」

►生火了！連我媽都用到發光

