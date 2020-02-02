影／家長可請防疫照顧假！指揮中心：高中以下統一延後開學2週

記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情在國外持續升高，截至目前台灣已有10人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官今（2日）下午4點30分召開記者會指出，沒有新案例，但接下來為降低病毒在校園傳播機率，教育部長潘文忠宣布，統一高中以下延後開學2週至2月25日。

▲指揮中心記者會,教育部長潘文忠家長請照顧假。（圖／記者葉南州攝）



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▲勞動部長許銘春說，至於給不給薪要看公司規定。（圖／記者葉南州攝）



潘文忠指出，為維護師生健康,決定將高級中等以下學校開學日延後2週至2月25日開學。該學期休業式延後至7月14日辦理。另外，配合指揮中心開學延後決策，基於12歲以下之學童缺乏人照顧，若家長有親自照顧之需求，基於防疫的必要措施，2月11日至2月24日期間，受雇之家長其中1人得請防疫照顧假,雇主應予准假。勞動部長許銘春強調，防疫照顧假雇主不能不准，目前就是最多2個星期，至於給不給薪要看公司規定。

潘文忠說明，基於1學年上課天數為200天規定，因此該學期休業式延至7月14日辦理，109學年度暑假為7月15日至8月29日。教育部強調，原來已開學的私立幼兒園及原已上課的安親班與補習班，維持現況，但須加強檢測與管理。至於國中會考、技專統測、大學指考,各項入學考試日程維持不變，命題範圍將配合縮減調整，不影響學生考試權益。

至於大學是否統一延後開學和陸生之後到台灣管理狀況等，潘文忠表示，明天將召開研商會議討論，結果會再對外說明。