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小琉球旅遊夯衍生交通+治安問題　鄉民盼多裝監視系統

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▲屏東縣小琉球成熱門觀光景點，鄉民盼多裝設監視系統，確保民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣小琉球成熱門觀光景點，鄉民盼多裝設監視系統，確保民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉蔡姓婦人1月間騎機車經過鄉內三民路與觀光港口路時，發生車禍，造成腳部骨折，網友2日將事件po上網，表示還好附近有店家裝設監視器，否則真相就很難釐清；隨著小琉球成為民眾旅遊熱門景點，衍伸車禍、甚致成為運毒集團搶灘運轉地點，網民期盼鄉多裝設監視系統，保障民眾生命財產安全。

▲屏東縣小琉球成熱門觀光景點，鄉民盼多裝設監視系統，確保民眾生命財產安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方說明車禍處理情形。

琉球鄉蔡姓網友在「小琉球聯盟」po文說，「鄉親們覺得小琉球目前最缺的事物是什麼？」隨著觀光發展，小島每年湧進數十萬遊客，每天都在發生不一樣的意外，發生最多的是車禍、偷竊，甚至前陣子還有運毒集團搶灘轉運的新聞。

今年年初，他的母親在白沙尾，被一名遊客騎車撞到，造成又被追撞，還好附近剛好有店家的私人監視器拍下，幫助釐清責任，不然結果就懸了。小島現在觀光蓬勃發展，是不是該籲請議員、政府官員幫忙爭取建置多一些的攝影機，不求做到跟台北一樣全方位無死角，但至少 一些觀光區，一些大點的路口多能夠安裝。

轄區的東港警方表示，蔡姓鄉民貼出的琉球鄉三民路與觀光港路口交通事故，發生於1月4日10時45分許，有婦人騎機車行經該處時，與前方車輛發生交通事故，又遭後方一輛未保持安全車距的機車追撞，造成腳部骨折，警方已處理，並呼籲民眾、行經路口請減速慢行、注意左右來車。另裝設監視器部分，需民意代表爭取或公所編列經費處理，非警方職權。

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關鍵字：

屏東東港警察小琉球車禍監視器

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