爸媽奮戰一線！10歲弟獨自在家過年…「超懂事回應」惹鼻酸：是為了人民

▲媽媽是護理師、爸爸是警察。（圖／翻攝自東方今報）



記者黃可昀／綜合報導

各國都在共同抵抗武漢肺炎，尤其是大陸更要做好防疫工作，因此，很多第一線的醫護人員、員警過年都沒好好休息，紛紛提早回到工作崗位對抗病毒。河南省焦作市一名10歲小弟弟就碰到類似情形，爸爸是警察、媽媽是護理師，一家三口過年只團聚短短3天，在逼不得已的情況下，只好留10歲兒子一個人在家，但兒子成熟又體貼的回應讓網友們聽了更加心疼。

據《東方今報》報導，爸爸接到全員待命的通知後，初四就隨即回到警察局24小時值班，媽媽也不顧自己先前摔傷骨折，趕快又回到醫院照顧病人，由於老家在外地，爺爺奶奶也不方便大老遠跑來顧孩子，所以10歲的小弟弟只好獨自在家，吃著爸媽替他準備的泡麵、麵包、微波食品。

▲弟弟一個人在家透過電腦線上學習。（圖／翻攝自東方今報）



儘管爸媽春節不能陪在自己身邊，小弟弟仍懂事地說，「我不覺得爸媽把我留在家有什麼不好，他們工作是為了人民，是我學習的榜樣」，且透過居家監視器發現，弟弟這幾天都乖乖在家寫作業、吃飯、到樓下超市買食物，把自己的生活打理得很好，完全不用爸媽操心。

面對武漢肺炎的襲擊，大陸很多家庭都和這位小弟弟面臨同樣難題，這對爸媽放棄一家人團圓，選擇回到工作上幫助更多人，如此大愛的心境也令網友相當感動，紛紛向這群一線人員致敬。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。