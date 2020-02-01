全球62國針對中國公民實施「入境管制」　防堵疫情擴散

▲武漢肺炎疫情擴散，全球62國針對中國公民實施入境管制措施。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

根據《美國之音》（VOA），中國外交部證實，目前已有62個國家針對其公民採取「入境管制」，措施包括限制發放簽證、限制入境、針對曾有中國或湖北旅遊史的外國遊客進行重點監控，或者要求接受體溫測量、健康狀況報告與隔離等等。

中國外交部證實，全球目前一共62個國家針對其公民實施入境管制。其中，6國實施限制發放簽證，4國限制入境，5國針對來自湖北或曾有湖北旅遊史的遊客進行重點控管，47國要求中國公民接受體溫檢測、健康狀況報告或者隔離等疫情監控措施。

新型冠狀病毒疫情擴散，許多國家紛紛發布旅遊警示、入境控管，啟動撤僑計畫，航空公司也逐一限制，甚至全面禁止往返中國的航班。

▲新型冠狀病毒疫情擴散，許多國家紛紛發布旅遊警示、入境控管，啟動撤僑計畫。圖為馬來西亞機場。（圖／達志影像／美聯社）

美國31日宣布，禁止過去14天內曾有中國旅遊史的外國公民入境，美東時間2日下午5時起生效，國務院將中國旅遊警示提高到最高的第四級，警告公民「請勿前往」。美國航空公司（American Airlines）與達美航空（Delta）宣布暫停所有往返中國航班。

日本目前17起確診，首相安倍晉三31日宣布，暫時禁止過去2周內曾有湖北旅遊史的外國公民入境，也呼籲國民暫緩非必要的中國旅行。新加坡政府宣布，2日起禁止過去14天曾到中國的旅客入境，暫停發放簽證給中國旅客，先前簽發的短期簽證與多次入境簽證也會撤銷。

俄羅斯目前有2起確診，31日宣布立即限制飛往中國的航班。義大利累積兩起病例，31日宣布暫停所有與中國之間的航班。雖然以色列至今尚無病例，但其衛生部30日也宣布，禁止所有來自中國的航班降落。



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