賴清德訪美爭取加入WHO？　蕭美琴：私人談話中出現不會意外

▲前立委蕭美琴陪同副總統當選人賴清德訪問美國。（圖／賴清德辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

副總統當選人賴清德與前立委蕭美琴3日出訪美國，有關是否會爭取美國支持台灣參與WHO一事，蕭美琴以本趟訪美行程顧問身分表示，沒有被賦予對特定議題進行協商或討論之任務，但基於國際上可能會想了解台灣防疫經驗，因此這些經驗若在私人談話中出現也不會令人意外。

蕭美琴表示，賴清德這次以個人身分受到美國民間團體邀請至華府參加年度「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），本次活動由民間友人極力安排促成，邀請是早在好幾個月以前進行，很高興有機會能夠在華府跟美國朋友們進一步認識交流。

在行程部分，蕭美琴表示，美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德，因此會適度安排會晤，但是本次行程屬於個人行程，因此多數為私人不對外公開行程。

蕭美琴指出，這是難得機會能與美國友人多加認識，尤其國家祈禱早餐會的重要精神是宗教自由，過去台灣跟美國在宗教自由上有共同推動的經驗，這是一個很好的雙方合作基礎。

此外，蕭美琴也說，台灣許多宗教團體在全世界都有不少貢獻，不僅僅是宗教本身，還包括人道援助、災難救助或醫療教育等全球性事務，這樣的貢獻是受到肯定的 ，透過國家祈禱早餐會的參與 ，可以進一步讓華府各界友人認識到台灣民主、自由，以及對國際有所貢獻的精神。

至於針對武漢肺炎疫情狀況，是否會爭取美國支持台灣加入世界衛生組織（WHO）？蕭美琴則表示，台灣參與WHO是長期以來國人共同期待跟努力的目標，無論是民間、醫界、國會或行政部門等，只要有機會都會爭取。

她強調，本趟主軸為出席國家祈禱會，會晤也是以個人身分進行禮貌性拜會，因此並沒有被賦予對特定議題進行協商或討論之任務，但基於國際上可能會想了解台灣防疫經驗，因此這些經驗若在私人談話中出現也不會令人意外。