防疫大漏洞！英司機載武漢僑民「沒戴口罩」　還去酒吧玩樂

▲英國司機巴杰開車要載從武漢返回的民眾。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

2019新型冠狀病毒疫情持續在國際蔓延，然而有些國家的防疫舉措卻出現漏洞。英國一名司機載著從中國武漢回國的民眾時，被拍到他在車上並沒有戴口罩，也沒穿著防護衣，且事後還現身在一家酒吧，沒有與公眾隔離。

《每日郵報》報導，因應武漢肺炎疫情，英國展開撤僑行動，現年54歲的巴杰（Peter Badger）是當時的巴士司機，然而他卻被拍到在車上「0防護」，沒戴上口罩，也沒換上防護衣。他還說自己只是在履行職責，並不擔心身體狀況。

巴杰表示，他上周載著回國的民眾前往威勒爾區（Wirral）的醫院接受隔離，由於他與另外4名司機都被告知感染的風險「非常低」，接下這份工作時也就沒有特別告知家人。

驚險的是，該家公司雖然提到，司機被建議要自主在家隔離14天。但有民眾告訴媒體，隔天就在一家飯店的酒吧看到司機們聚在一起。

Here’s another link to the full article. https://t.co/KxpcmhGIQD — Jo Mitchell (@JoannaCleary) February 2, 2020

▲司機沒戴口罩。



報導指出，司機們原本要待在一家旅店至少兩晚，當時等待車輛進行徹底的清潔，不過有人看到他們離開旅館，並在對面的酒吧玩樂。

巴杰事後告訴《星期日泰晤士報》，他載著從武漢返回的民眾時，不擔心自己的健康，「如果我穿著防護衣，就無法開那麼遠。有人告訴我，我不會生病的，我相信這點。」

83名英國人1月31日從武漢返回至布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。該家安排司機的業者事後則回應，政府官員曾告訴他們，駕駛們面臨的風險「幾乎不存在」。

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