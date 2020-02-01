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Kobe直升機公司「未獲許可」在濃霧中飛行！專家：駕駛相關經驗少

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▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於1月26日墜機驟逝，美國國家安全運輸委員會（NTSB）透露，業者「島嶼快遞直升機公司」（Island Express Helicopters，以下簡稱島嶼快遞）受到聯邦政府「飛行視線限制」規定，飛行員必須在能見度良好的情況之下才能出勤，不得只依靠儀器。專家指出，雖然駕駛經驗豐富，個人也獲得相關執照，但因公司受限，實際經驗可能很少。

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，直升機所屬的公司未獲許可在濃霧中飛行。（圖／路透）

NTSB發言人霍洛威（Keith Holloway）向《路透社》表示，島嶼快遞持有美國聯邦航空總署（FAA）頒發的執照，限制飛行員只能在「飛行視線規則」（Visual Flight Rules）情況下才可出勤，也就是說，機長白天必須能夠清楚看見飛機外的視野，能見度良好，否則不得出勤，也不被允許只依賴儀器飛行。

先前報導指出，飛行員佐巴揚（Ara Zobayan）擁有8000小時以上豐富經驗，但專家指出，駕駛可能受到公司禁令限制，經驗很少。前布萊恩直升機駕駛、島嶼快遞飛行員迪茲（Kurt Deetz）向《富比士》（Forbes）透露，雖然佐巴揚獲得執照，可以只依賴儀表飛行，「但我不認為他擁有任何在雲中（飛行）的經驗。」

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲專家指出，雖然飛行員擁有執照，但相關經驗可能很少。圖為NTSB公布的墜機現場畫面。（圖／路透）

根據《洛杉磯時報》，美國廣播記者、商業飛行員特爾（Zoey Tur）表示，佐巴揚可能不想要違反聯邦政府規定，擅自改為透過儀器飛行，進而面臨處罰，但也不想因提早降落，失去大客戶。

據了解，目前仍不清楚佐巴揚失事之前是否真的僅靠儀器飛行。島嶼快遞已於30日宣布暫時停止營業。

▲▼布萊恩驟逝，球迷在湖人主場外哀悼。（圖／路透）

▲布萊恩驟逝，球迷在湖人主場外哀悼。（圖／路透）

布萊恩、次女吉安娜（Gianna Bryant）等9人26日墜機身亡，NTSB目前仍在調查墜機原因，外界大多認為，惡劣天氣與濃霧就是造成失事的主因。此前，NTSB官員荷姆斯（Jennifer Homendy）表示，飛行員曾向航空管制員要求「特種目視飛航規則」（Special Visual Flight Rules）特殊許可，以便在濃霧中飛行，曾向塔台通報，要拉高、爬升避開雲層，之後失去聯繫。

►Kobe直升機「60秒急墜160層樓高」！法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

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