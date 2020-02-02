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身上一堆紅包！人妻ATM存款「餘額空白」慌了...秒call客服：經歷一場災難

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▲▼ 郵局ATM,領錢,提款, 。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前將孩子的壓歲錢，透過ATM存進帳戶裡，怎料存到一筆1200元時，不僅螢幕未顯示入帳金額，就連明細表的餘額也是「一片空白」，錯愕的她立刻聯繫客服，幸好隔天順利解決此事，但也讓她不禁後怕，直呼真的要注意。

女網友日前在「爆怨公社APP」提到，這幾天孩子收到各親友的紅包，而她不想在身上放太多現金，所以便到ATM存錢，「我的觀念是身上放剛好就好，避免錢多搞丟，或者又花到不是必須品上面」。

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平時，她習慣用存摺記帳，每月生活費會先提領出來，若有其他進帳，則會備註是哪邊打工賺來的，「昨晚我先提領4千元當下個月生活費，接著陸續存進一筆一筆的紅包錢。」

▲身上一堆紅包！人妻ATM存款「餘額空白」慌了...秒call客服：經歷一場災難。（圖／翻攝自爆怨公社APP）

▲餘額欄一片空白。（圖／翻攝自爆怨公社APP）

當原po存到一筆1200元的時候，機器明明點鈔完畢，但螢幕卻沒顯示入帳金額，緊接著卡片就退出了；更奇怪的是，明細表上的餘額竟是空白的，見狀她有些慌了，「我的錢呢？」同時，她看到旁邊有電話，於是趕緊聯繫客服人員，而對方回應，明日行員上班會幫忙做確認。

隔天一早，行員來電跟她核對，表示系統是有1200的。聞言，女網友馬上反應，自己查詢了網銀沒有這筆，「後來等銀行追查，對方又打來說，監控看到我是有存款進入，並告訴我昨天當機，才會導致我的錢存入系統未更新，至於1200元是在ATM溢收處。」

最後，這筆錢當然是順利找回了，雖然金額不大，但這畢竟是孩子的壓歲錢，而這一年年的累積，也都是他高中以後的生活基金。對此，女網友很感謝行員積極處理，並安撫她的情緒，同時也呼籲，「存款時要注意ATM是否當機，導致錢未入帳。」

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