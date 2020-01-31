他活24年常被叫錯「那個字唸濤，海濤法師的濤」！女客服：那海先生請問…

▲原PO不管去醫院、買東西或需要被叫名字的場所，很常被唸錯名字。（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

您的姓或名有被叫錯過嗎？一名男網友直呼，「活了24年，已經被叫錯好幾次了」，並分享自己的無奈經驗，「沒讀過書就算了，還把我當法師。」此文也釣出其他苦主。

當事人30日在「爆怨公社」臉書社團說，不管去醫院、買東西或需要被叫名字的場所，總是會聽到「O濤（ㄕㄡ、）」、「請問OO濤（ㄕㄡ、）在嗎」；他都會翻白眼回答，「濤！ㄊㄠ！ㄊㄠ！ㄊㄠ！那該死的字唸ㄊㄠ！到底在壽什麼東西？」

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原PO也分享和一名女性客服人員的對話，他見對方唸錯立刻說，「那個字唸濤，就是那個海濤法師的濤」；客服急忙道歉，「不好意思，不好意思」；他回「沒關係，我常常被這樣叫」；客服接著說「那海先生，請問目前有…」；他連忙打斷對方談話，「我姓O！」原PO無奈寫道，「沒讀過書就算了，還把我當法師。」

▼原PO分享和女客服人員的對話。（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

對此，許多網友留言，「海先生那段我笑了對不起，但唸錯音的確常見，畢竟沒看過的字都會覺得有邊讀邊」、「這算是常用字吧，濤聲依舊、波濤」、「這字會唸錯，到底國文程度多不好？又不是特殊文字。」

也有其他苦主說，「我姓『梁』已經很清楚了，還是有人叫我『深』，真看不懂哪裡像深」、「濬....是ㄐㄩㄣ、，每個人也都唸ㄖㄨㄟ、」、「『彤』 也不會很難啊，為什麼學校的老師都會唸錯。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！