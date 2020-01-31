去年訂好澳門行程疫情卻爆發！她假早請好...想「戴口罩勉強玩」　結局被推爆

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情爆發，不少人都選擇待在家裡自保，避免到處趴趴走，不過對於早就安排好出國行程的人卻是一大困擾。一名女網友就發文表示，她早在去年就已經訂好澳門行程，怎料疫情日益嚴重，她最後只好在開工日選擇全部砍掉，網友們看完後都大讚她「做了正確的決定」、「謝謝你的防疫意識」。

「我應該可以正大光明地討拍吧...。」一名女網友30日在臉書「爆怨公社」上發文，她表示自己原訂下周一要到澳門旅遊，所有機票、住宿等票券都已在去年12月之前就預訂好，同時也請好休假。

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沒想到去年底至今，武漢肺炎疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心規定，凡是有接觸確診病例之人都要進行居家隔離14天，並且每天主動監測2次，出入過中港澳的民眾即使沒有相關症狀，也應主動申報、自我觀察14天。

▲居家隔離等具感染風險民眾追蹤管理機制表。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

原PO原心想全程戴口罩出遊，應該勉強可行，但是後來想想，就算真的去了，回來還是必須自我觀察14天，同時也增加了帶病原回來的風險，因此最後忍痛咬牙，在開工日把機票、飯店、水舞表演、旗袍體驗、旅遊塔等票券全數退掉，心痛又無奈之餘便上網向網友訴苦。

不過貼文一出，網友們對於她的作為都抱持讚賞的態度，安慰她把錢存起來，下次可以去更遠的地方，「能夠做到這樣，很欽佩你」、「沒事沒事，以後多的是機會過去」、「雖然損失了些許鈔票，但為了不給自己麻煩，你的選擇是對的」、「健康無價」、「你觀念很正確，很棒」、「艱難但是正確的決定」、「感謝你的防疫意識」。

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