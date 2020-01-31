疑按錯密碼「提款卡被吃掉」　淡水男爆氣持拐杖怒砸毀ATM螢幕

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一名廖姓男子29日凌晨2時許至大忠街的ATM提款，過程中卡片卻被機器吃卡，客服人員又告訴他隔日才能還卡，他一氣之下竟持拐杖猛砸ATM螢幕，淡水警方接獲報案後擴大調閱監視器，通知廖男到案，他聲稱是因為一時氣憤才會動手，全案訊後函送偵辦。

▲男子因為卡片被提款機沒收，怒持拐杖砸毀螢幕。（圖／記者陳豐德翻攝）



廖姓男子29日凌晨至住家附近的ATM領錢，疑似重複按錯密碼，不僅錢沒有領到，就連提款卡都因此被收回，他當下打給銀行客服人員，客服稱因為過年的關係需要隔天才能補發提款卡，讓廖男勃然大怒，氣得拿起拐杖猛擊ATM，將螢幕打到破裂後逃逸。

就怕引起騷動，銀行先貼了一張公告「本台機器暫時停止服務，不便之處請見諒，謝謝」；受害銀行表示，提款機光是維修就要花上2萬3千多元，且這類提款卡被鎖卡案件其實很常碰到，只要密碼重複按錯3次，或是卡片停留在機器內太久，ATM就會把卡片收回，是一種保護機制。

淡水警方接獲銀行報案後，擴大調閱監視器影像，31日通知廖姓男子到案製作，他聲稱是因為提款卡 被機器吃掉，一時氣憤才會用拐杖砸毀ATM，全案訊後依損毀罪嫌函送偵辦。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過 送醫搶救身亡

►想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌 全慘遭肉搜關版

►舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」