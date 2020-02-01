湊老父醫藥費！北漂運將嘆「武漢肺炎人變好少」　正妹OL暖炸...網：人美心美

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎人人自危，也盡量避免趴趴走或到人多的地方。一名來自花蓮的運將在台北打拚，為了湊老父親的醫藥費，努力跑車賺錢，但受到疫情影響收入大減，不過日前他幸運碰上一位善良的女乘客，向他伸暖手打氣，此舉也感動不少人。

女網友在爆廢公社娓娓道來，前天開工日，由於天氣冷加上拿的東西也多，所以她選擇搭乘計程車上班。路程中，她和運將閒聊，還隨口問了對方，「過年有沒有生意好一點？」

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一席話，瞬間勾起司機大哥的心酸，他感嘆，因為武漢病毒加上天氣太冷，比較少人出來晃，而且父親又剛好在過年期間跌倒受傷，所以住院期間的晚上，他都會到醫院看顧，沒有出來跑車。

▲女網友心地很善良。（圖／翻攝自爆廢公社）

運將接著說，「爸爸今天要出院了還在湊醫藥費，健保給付完還要3萬7000塊錢。我從花蓮上來台北工作，台北沒朋友，跟車行調押金錢還要算違約金，這過年跑才1萬5，又跟花蓮朋友調1萬5，現在差7千塊看能跑多少。」

眼看對方話語中盡是憂愁，就在快抵達目的地時，女網友瞄了一下車錶，車資才190元，於是她掏出藍色大鈔，並堅持讓對方不用找了，「7千塊我沒有，1千塊倒是可以，不管這位司機大哥說的是真的還是假的，我都相信你了。」

看完女網友的善舉，網友們紛紛回應，「人美心也美」、「謝謝妳的愛心」、「天氣這麼冷，看到這篇突然暖起來了」、「載到人美心美身材美的少婦」、「善良的人會有好福報的，司機先生因為有妳，在寒冷的冬天心也暖暖的」。

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