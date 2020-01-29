影／美國買100張刮刮樂！小資妹過年實測「突然想念台灣了」　曝2點大不同

▲Lily和友人花半小時，刮完百張刮刮樂。（圖／「Lily勇闖美週日記」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年全民瘋刮刮樂，遠在美國的異鄉游子也不例外。住在矽谷的Lily無法回台灣過年，於是靈機一動買來百張刮刮樂，進行超應景實驗；有趣的是，她最大的心得就是，「突然很想念台灣的東西！」

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在美國住半年的Lily，為了感受年節氣氛，加上好奇當地刮刮樂與台灣的差別，於是特地買來100張小試身手，她表示，「在美國一樣也有刮刮樂，但不是到彩券行，而是到7-11、加油站或超市販賣機等購買。」

▲她提醒，販賣機無法找零。（圖／「Lily勇闖美週日記」授權引用）

這回，Lily花了100塊美金（約台幣3025元），分別到超商、加油站及販賣機，一共買了100張刮刮樂，想實測3個地方哪個中獎率較高，同時她也提醒，「販賣機有個缺點，我自己也吃了好幾次虧，它沒有辦法找錢，所以沒有按完的話，會直接把你的錢吃掉。」

將百張刮刮樂通通買回家後，她與友人展開行動，過程中，Lily從興奮轉為哀嘆聲不斷，臉部表情也隨著一張張槓龜而抽動，她更不禁直呼，「我突然很想念台灣的東西了。」

▲好不容易中了20塊美金。（圖／「Lily勇闖美週日記」授權引用）

經過這段小小實測，最後一共中了57塊美金（約台幣1724元），單張最高中20塊美金（約台幣605元）；而中獎率分別為，販賣機2成、超商1成5、加油站2成，「雖然超商的獎金面額最高，頭獎是5000塊美金，不過也最難中。」

儘管對於結果不甚滿意，但不失為一次有趣體驗，最後Lily也苦笑怨，「在台灣能自己選編號，選3、6、8，尾數66、88這種號碼，但在美國都是機器，所以你沒辦法選擇要幾號，而且買很多張的話，也是連號給你......。」

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▼鼠年造型刮刮樂。（圖／「Lily勇闖美週日記」授權引用）