辦公室喝水嗆到！老闆突現身「妳下禮拜一再上班」　OL大賺：爽放3天半

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

武漢肺炎持續升溫，各地人心惶惶，而對於咳嗽、發燒等症狀也格外敏感。一名OL今天在辦公室時，不慎被口水嗆到，沒想到咳嗽聲立刻引起老闆注意，直接請她下周一再上班，加上周末等於她又放了3天半的假。

面對來勢洶洶的武漢肺炎，大家都拉起警戒，有的公司延期開工，有些則提供口罩、消毒酒精，方便員工使用，不過這位老闆「機警」的反應，卻逗笑大票人。

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女網友在「爆廢公社二館」發文分享，剛剛她在辦公室喝水，不小心被口水噎到，連續咳了好幾聲，結果老闆突然現身，請她回家休息，下禮拜一再上班，於是開工才第一天，她就現賺1天半的「有薪假」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友不禁笑回，「老闆不敢大意」、「跟老闆說，是14天才對」、「等等我上班也來試試看」、「人正真好」、「美女才有這個福利」、「可惡！剛剛在公司怎沒想到這招」。

事實上，不少人最近也有類似經歷，彷彿只要咳嗽幾聲，就會使周圍的人拉起警報，「我前天到爭鮮吃飯，也是嗆了一下，咳了好幾聲，後面正準備要坐下的5-6個外國人，趕緊換座位，真是不好意思」、「我這種抽菸的人常常會乾咳一下，現在在外面都不敢咳...只能憋著」。

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