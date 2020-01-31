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義大利拒台灣飛機入境　外交部：錯誤決定和我國疫情無關

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▲▼國泰航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空香港飛往羅馬航班，班機降落後有防疫人員登機檢查。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂欣玫、蔣婕妤／台北報導

因應武漢肺炎疫情，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）當地時間30日召開宣布，將暫停所有往來中國與義大利的航班，停飛範圍包括中國大陸、香港、澳門和台北。對此，外交部表示，由於有其他國家確診病例高於我國卻未受到飛航限制，這決定應和我國疫情無關，而是義大利政府基於錯誤認知，而作成的錯誤決定，希望義大利政府能更正其決定。

義大利總理孔蒂當地時間30日召開記者會宣布，確認在羅馬有2名來自中國的遊客確診感染武漢肺炎，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有往來中國與義大利的航班，為首個全面暫停往來中國航班的國家。據國際民航組織（ICAO）發出飛行員公告，義大利停飛措施的範圍，包括中國大陸、香港、澳門和台北，意即台灣飛往義大利的航班也在禁止範圍內。

有關義大利以武漢肺炎疫情為由，宣布禁止中港澳及臺灣航班進入其飛航情報區一事，外交部表示，由於有其他國家確診病例高於我國卻未受到飛航限制，因此這決定應和我國疫情無關，而是義大利政府基於錯誤認知，而作成的錯誤決定。

消息人士指出，義大利民航局此舉極有可能是衛生部門採用WHO將台灣認定於一中原則下之作法，顯見WHO對台態度確實影響到台灣人民健康權益。

外交部目前正透過雙邊管道，向義大利政府尋求進一步瞭解與澄清，也希望義大利政府能更正其決定，同時也透過友好國家，向義大利政府尋求澄清。

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