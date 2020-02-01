越南解禁台航班入境！　外交部樂見：已釐清我國非屬中國疫區

▲越南解禁前，長榮飛越南航班中途折返。（資料照／長榮航空提供）

記者呂欣玫、蔣婕妤／台北報導

因應武漢肺炎疫情，越南1日原先宣布自2月1日起到5月1日止，暫停自台灣出發的所有航班飛往越南，不過稍晚越捷航空台灣總代理於臉書發布消息指出，「越南民航局已經宣佈解禁台灣」。對此，外交部表示，經我方積極爭取，越南政府已釐清我國非屬中國疫區，並立即恢復台越間的正常飛航。

對於越南停飛來往台灣航班一事，越捷航空台灣總代理於臉書發布消息指出，「越南民航局已經宣佈解禁台灣」，桃機航務處長陳志嘉表示，禁行公告已取消台灣，僅保留中港澳，越捷航空也表示，即刻起航班一切順利運作。

對此，外交部表示，當日下午獲報後，已立即指示我國駐越南代表處向越南相關機關進行交涉，同時也進洽越南駐台北越南經濟文化辦事處，「經我方積極爭取，越南政府已釐清我國非屬中國疫區，並立即恢復台越間的正常飛航」，外交部對此一正面發展表示歡迎。

外交部指出，越南是我國數萬台商投資經商的據點，是我國「新南向政策」重要夥伴國，也為國人數萬名外籍配偶的母國，目前更有超過22萬名越籍移工與越南學生在台灣居留，其中飛航台越班機每週多達近400班次，充分反映臺越雙邊關係緊密友好，各項交流攸關兩國民眾權益。在全球攜手共同防疫作戰期間，外交部樂見台越間航班維持穩定，以利兩國關係持續密切推進。

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