滯陸台人347通電話求救！陸委會：有慢性病者將先透過家人將藥送達

▲陸委會蔡志儒處長。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者黃凱翊／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，不只口罩持續缺貨、各大學延後開學，台灣截至1月31日也出現第10例確診個案。中央流行疫情指揮中心今（1）日召開記者會，新增廣東省為二級流行區域，並將湖北省為一級流行區域。明日起居住在廣東的大陸民眾，一律不准入境；經小三通入境者，明日起也一律居家檢疫14天。

針對滯陸台商部分，陸委會蔡志儒處長表示，目前的2個確診案例中，其中一個確診案例在湖北工作，但到了深圳跟家人過年，在深圳被確診，不過症狀是輕微症狀，目前治療狀況穩定；另外一個台商案例則是在武漢當地，由於他的岳父母就是當地的大陸居民，懷疑應是家庭感染，目前仍在醫院接受治療中，兩起案例都已透過海基會來表達政府的關懷。同時陸委會也呼籲陸方要全力救治已經感染的我方民眾。

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另外有關滯留在大陸的台人，目前有接到5個案例反映是涉及到慢性病等狀況，在經過雙方溝通之後，會透過家人將藥送到病人手上。

至於有媒體提問是否能以春節包機的部分將滯陸台人送回台灣，交通部觀光局副局長張錫聰表示，已由陸委會和陸方接洽協助中，不過這其中由於牽涉到陸方的考量，還在溝通當中。

蔡志儒處長補充表示，截至1日中午，海基會等機構總共累計接到347通電話，其中多數人都是反映，他們是短期到武漢出差或旅遊，對於這些人員，他們希望能夠盡速返台的訴求，我方其實早先就已向陸方提出接返的主張，希望陸方可以以生命健康優先為考量，能夠盡速回應，做出妥善的安排。

▼交通部觀光局副局長張錫聰。（圖／記者黃軍瑋攝）